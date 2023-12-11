  • 25°C
香港時間 : 20231211日 (週一) 19:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

健康診症室·外遊篇｜港女遊南美洲吃一種食物致「孖潤腸」　醫生教執6大旅行必備藥物【附平安藥包清單】

醫生診症室 18:27 2023/12/11

分享：

分享：

熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

港女遊南美洲吃一種食物致「孖潤腸」，醫生教執6大旅行必備藥物。

聖誕假期將至，相信不少港人都會趁機外遊；但旅遊在外，最怕身體有突發情況。那麼，旅行時身體最易出現甚麼問題？又有那些保平安藥物需要隨身攜帶？如何才可於外地好好保障自己？有見及此，《TOPick》邀請到普通科醫生林穎怡為大家分享個案，並遂一解答以上問題。

最新影片:

活得健康啲
【活得健康啲】大埔振興推生酮牛丸牛漢堡　幫助燃燒脂肪食得健康

誤食當地食物致敏

林穎怡醫生指，曾有一名女病人於出發去南美洲旅行前，雖已備妥一系列保平安藥物，惟到埗後卻功虧一簣生病，要去當地醫院看醫生；而當中的肇禍原因，竟是因為吃了當地辣椒所致。

女病人返港後再向林醫生求醫，指自己吃了辣椒不久後，口腔、喉嚨均有火燒感覺，嘴唇亦腫得非常厲害，需即時到當地看醫生。但當地醫生則告知此情況並無方法可立即治癒，最終她只能飲凍牛奶以減低不適感。林穎怡借此帶出訊息指，就算準備充足去旅行，到埗後亦要提防當地食物，切勿胡亂進食。

外遊常遇問題

對於外遊常遇問題，林穎怡醫生表示一般分為3大類，分別為舟車勞頓引起的問題，環境適應、傳染病問題，而曬傷問題亦屢見不鮮。

她解釋，去旅行很多時需經常走動，因此容易有關節痛問題；人在外地因水土不服，亦容易肚痛肚痾或皮膚敏感問題；一些有蚊患的國家，傳染病風險亦較高，例如由蚊傳播的登革熱等疾病。她又指市民於外地若長期處於陽光下，亦很容易有曬傷、燒傷的情況。

旅遊「平安藥」清單

針對以上情況，林穎怡醫生指一般旅遊「平安藥」，會包括退燒止痛藥、抗組織胺類藥物、感冒藥或腸胃藥；至於外敷藥則有抗菌、止痕藥膏及蘆薈藥膏。她又建議帶一個小型急救包，因為旅行期間很易發生小意外，消毒藥水、酒精紙巾及膠布便可即時做好傷口護理。市民如果是去一些較高原的地方，亦可帶備高山症藥物。

  • 退燒、感冒藥、止痛藥 : 以防發燒或痛症的出現
  • 抗組織胺類的藥物 : 皮膚敏感、收鼻水藥物以及暈浪丸亦屬於此類藥物。
  • 腸胃藥 : 以幫助處理消化不良，以及胃酸、肚瀉或便秘問題。
  • 抗菌藥膏 : 萬一不幸有小傷口，亦可以立即護理。
  • 止痕藥膏 : 可以處理蚊叮蟲咬問題。
  • 蘆薈藥膏 : 方便即時處理曬傷燒傷的問題。

 

點擊圖片放大
+7
+6

人在外地如何保護自己

林穎怡醫生又提醒大家出發前，應先了解當地是否有疫情發生，如韓國、日本最近便有日本腦炎個案，可以的話旅行前4星期見醫生，查詢是否需要打預防性的疫苗。當到達當地時，大家亦需注意個人衛生，避免惹上傳染病；一般而言要勤洗手、隨身攜帶酒精搓手液，一旦有傷風咳便要戴口罩。

此外，林穎怡醫生又指食物安全非常重要，尤其要留意較落後地區，一定要吃徹底煮熟的食物，避免生冷食物，最理想是自備樽裝水，不要直接飲用水喉水。若果去熱帶國家、當地有蚊患情況，亦要注意防蚊， 防蚊液需含有避蚊胺（DEET）成分，穿一些鬆身的長袖衫褲，以防蚊患。同時，外遊時要避免接觸貓狗，因為即使本港並不流行，但瘋狗症其實於外地是非常普遍，需防患於未然。

普通科醫生林穎怡 (曾嘉文攝)

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者：容惠玲

相關文章

【旅行必備】全家外遊準備兒童平安藥包　藥劑師教路3大類藥物傍身
18:38 2022/09/30
【旅行必備】全家外遊準備兒童平安藥包　藥劑師教路3大類藥物傍身
【遊日飲食貼士】營養師0+3外遊不升磅秘笈　教你揀飲擇食keep住體重享美食
16:22 2022/10/28
【遊日飲食貼士】營養師0+3外遊不升磅秘笈　教你揀飲擇食keep住體重享美食
【外遊注意】澳洲女星飲料疑被落藥　Monique Morley雙腳乏力：視線只離開飲料5秒
10:09 2023/06/06
【外遊注意】澳洲女星飲料疑被落藥　Monique Morley雙腳乏力：視線只離開飲料5秒

你可能感興趣

【旅行必備】全家外遊準備兒童平安藥包　藥劑師教路3大類藥物傍身
18:38 2022/09/30
【旅行必備】全家外遊準備兒童平安藥包　藥劑師教路3大類藥物傍身
【遊日飲食貼士】營養師0+3外遊不升磅秘笈　教你揀飲擇食keep住體重享美食
16:22 2022/10/28
【遊日飲食貼士】營養師0+3外遊不升磅秘笈　教你揀飲擇食keep住體重享美食
【外遊注意】澳洲女星飲料疑被落藥　Monique Morley雙腳乏力：視線只離開飲料5秒
10:09 2023/06/06
【外遊注意】澳洲女星飲料疑被落藥　Monique Morley雙腳乏力：視線只離開飲料5秒
健康問題 登革熱 傷風 感冒

最高瀏覽

【區議會選舉】選舉結果出爐　民建聯成大贏家直選取41席　工聯會間選失落12席
【區議會選舉】選舉結果出爐　民建聯成大贏家直選取41席　工聯會間選失落12席
【區議會選舉】直選總投票率27.54% 一表看清近年區選投票率變化
【區議會選舉】直選總投票率27.54% 一表看清近年區選投票率變化