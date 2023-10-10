  • 26°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 21:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【終極上訴】涉瑜伽球毒殺妻女　許金山上訴終院押後判決

社會 17:55 2023/10/10

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

涉瑜伽球毒殺妻女，許金山向終院申上訴押後判決。資料圖片

前中大醫學院副教授許金山，涉於2005年以一氧化碳注入瑜伽球毒於於私家車內毒殺妻女，於2018年被裁定謀殺罪成囚終身。許今（10日）向終審法院提出上訴，上訴一方主要爭議原審法官於引導陪審團時，就部分事實裁斷是否恰當，主要涉及案中瑜伽球的塞子不知所終之事宜。法官聽取雙方陳詞後，押後判決。
 
上訴人許金山（現年56歲），上訴一方主要質疑原審法官於引導陪審團時，就部分事實裁斷是否恰當，主要涉及案中瑜伽球的塞子不知所終之事宜。

上訴一方認為，沒有證據顯示案發時涉案汽車內沒有氣塞，警員於事發6個月後，於車內發現或未能發現氣塞的證據或與本案無關，故原審法官於指引陪審團，多次提及沒有氣塞以此作出推斷時，並沒有證據支持案發時氣塞確實不在汽車内的說法，質疑原審法官指引犯錯，對上訴人構成不公。終院聽取雙方陳詞後，押後判決。

案發於2015年5月22日，許涉於實驗室內將一氧化碳注入瑜伽球後帶回家，將拔掉塞子的瑜伽球放於私家車車尾箱內，從而謀殺妻子黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。

最新影片推介：

TOPick診症室
【TOPick診症室】移英前夕賣樓辭工後揭患乳癌　港媽留港與否陷入兩難

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

罪案 大學 汽車 謀殺 瑜伽

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【冒險樂園】公司：彩虹圖案均大於代幣　指控不實深表遺憾
【冒險樂園】公司：彩虹圖案均大於代幣　指控不實深表遺憾