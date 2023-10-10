【終極上訴】涉瑜伽球毒殺妻女　許金山上訴終院押後判決

▲ 涉瑜伽球毒殺妻女，許金山向終院申上訴押後判決。資料圖片

前中大醫學院副教授許金山，涉於2005年以一氧化碳注入瑜伽球毒於於私家車內毒殺妻女，於2018年被裁定謀殺罪成囚終身。許今（10日）向終審法院提出上訴，上訴一方主要爭議原審法官於引導陪審團時，就部分事實裁斷是否恰當，主要涉及案中瑜伽球的塞子不知所終之事宜。法官聽取雙方陳詞後，押後判決。



上訴人許金山（現年56歲），上訴一方主要質疑原審法官於引導陪審團時，就部分事實裁斷是否恰當，主要涉及案中瑜伽球的塞子不知所終之事宜。

上訴一方認為，沒有證據顯示案發時涉案汽車內沒有氣塞，警員於事發6個月後，於車內發現或未能發現氣塞的證據或與本案無關，故原審法官於指引陪審團，多次提及沒有氣塞以此作出推斷時，並沒有證據支持案發時氣塞確實不在汽車内的說法，質疑原審法官指引犯錯，對上訴人構成不公。終院聽取雙方陳詞後，押後判決。

案發於2015年5月22日，許涉於實驗室內將一氧化碳注入瑜伽球後帶回家，將拔掉塞子的瑜伽球放於私家車車尾箱內，從而謀殺妻子黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。

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記者：林育慧