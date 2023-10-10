【熬夜傷身】 貓頭鷹族愈夜愈精神 美國研究：患糖尿病的風險比常人高72%

▲ 貓頭鷹一族不但容易沾染不健康的生活習慣，患糖尿病的風險亦會上升近兩成。

電燈令我們可以擺脫晝夜的束縛，讓大家在本來沒有光綫的夜晚，也可以得到燈光的照射，繼續工作或玩樂，於是衍生出一批「貓頭鷹族」。他們喜歡在晚間活動，甚至愈夜愈精神，日光日白時則寧願睡覺。但這種日夜顛倒的生活模式，可能十分不利健康，因為有研究顯示，貓頭鷹一族不但容易沾染不健康的生活習慣，患糖尿病的風險亦會上升近兩成。

美國馬薩諸塞州的布萊根婦女醫院，邀請了逾6.3萬名年齡介乎45歲至62歲的醫護人員參與研究，全部均沒有患癌症、心血管疾病或糖尿病等病。他們在2009年到2017年間，每兩年填寫一份問卷，當中11%的人表明自己是傾向遲起床的貓頭鷹族，約35%則屬於傳統的早起床一族。

結果顯示，在撇除社會經濟、輪班工作及家族糖尿病史等因素前，貓頭鷹族患糖尿病的風險比常人高72%，而撇除這些因素後，他們患上糖尿病的風險仍高19%。另方面，喜歡晚睡晚起的人，沾染不健康生活習慣的機會比早起一族高54%，這些不良習慣包括吸煙、睡眠不足、體重較高、缺乏運動及低質飲食等。

分析又發現，貓頭鷹族帶有一些早起一族沒有的風險因素，包括較嚴重的胰島素抗阻，而血壓水平亦較高，運動時心跳率比較高，並且較少利用脂肪產生能量。有關研究已於《Annals of Internal Medicine》公布。

研究人員指出，目前並不清楚為何貓頭鷹一族更傾向有一些不健康的生活習慣及較高機會患糖尿病，但今次研究反映當人們在晚間活動而早上很遲才起床的行為，直接對身體造成影響。

專家認為，其中一個解釋可能是行為與晝夜規律不脗合，導致身體需要儲存更多營養，於是增加肥胖的風險，而肥胖又會引致糖尿病的誘因之一。

喜歡早睡還是晏起可能受基因影響，但其實人可以改變自己的生理時鐘。專家指進食和運動是調節中樞神經系統的重要動力，習慣了晚睡晚起的人，可以嘗試逐步提前起床，然後吃早餐及多進行活動，到睡前則減少進食及活動，並提早一點上床睡覺，從而慢慢訓練身體，將晚睡習慣轉變為早起早睡的模式。

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