【Disney+劇集】《Moving超異能族》釜山國際影展掃6獎　柳承龍奪最佳男主角

▲ 《Moving超異能族》柳承龍。

釜山國際影展日前（10月8日）順利舉行，當中設有「亞洲內容及全球OTT大獎」，旨在表彰在亞太地區的電視﹑串流和線上平台製作的優秀內容所取得的成就，Disney+大熱劇《Moving超異能族》在頒獎禮上勢勇奪6項大獎，成大嬴家！

《Moving超異能族》獲得獎項包括最佳特效，及今次典禮享有盛譽的終極大獎—最佳創意獎，獲表揚在各方面領先其他提名的出色劇集。而編劇姜草獲最佳編劇，眾主演柳承龍﹑李正河及高允貞亦憑精湛演技分別奪得最佳男主角﹑最佳新人男演員及最佳新人女演員。

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▲ 《Moving超異能族》姜草。

《Moving超異能族》破多項紀錄

事實《Moving超異能族》此人氣劇於今年8月9日在Disney+上線後，熱度始終有增無減，取得多項破紀錄的成功，最近播出的大結局更成為Disney+ 和Hulu亞太地區（包括韓國、菲律賓和台灣）上觀看次數最多的劇集，連帶Disney+ 的訂閱數量也瞬息飆升，大熱程度有目共睹。

其他Disney+劇也在「亞洲內容及全球OTT大獎」獲獎，當中原創驚慄日劇《噬亡村》為日本 Disney+上收視率最高的本地製作原創劇集，也同獲佳績，康城影帝最年輕得主柳樂優彌憑精彩難忘的表演躋身亞洲卓越大獎實座，為即將播出的第二季打響旗鼓！

而台灣原創影集《台灣犯罪故事》由演員薛仕凌憑劇奪得最佳男配角。

▲ 《噬亡村》柳樂優彌。

Disney+於釜山國際影展「亞洲內容及全球OTT大獎」獲獎名單 (2023)

《Moving超異能族》

•最佳創意《Moving超異能族》

•最佳編劇（姜草）

•最佳男主角（柳承龍）

•最佳新人男演員（李正河）

•最佳新人女演員（高允貞）

•最佳特效

《噬亡村》

•亞洲卓越大獎（柳樂優彌）

《台灣犯罪故事》

•最佳男配角（薛仕凌）

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