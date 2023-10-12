【KO秋燥】秋天燥邪當旺易傷肺　中醫推薦7款湯水清潤美肌補氣血

▲ 秋天燥邪當旺易傷肺，中醫推薦7款湯水清潤美肌補氣血。

颱風後天氣突然轉冷，秋意濃濃，乾燥問題隨之而來。TOPick整合了4位中醫師推薦的滋潤湯水食譜，和大家一起抗秋燥。

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一、潤喉補腎美肌湯水

註冊中醫師鍾啟福表示，「秋燥」是統稱，一般可分為溫燥和涼燥。前者初起時多見於乾咳無痰、咽喉乾痛、身熱頭痛、鼻乾唇燥、心煩口渴；後者表現為唇燥咽乾、惡寒無汗、流涕、咳嗽痰白但量不多。飲食應偏於甘涼滋潤，不可太過滋膩，以免阻礙脾胃功能，影響食物的消化吸收。

另外，註冊中醫師何慧欣指出：「秋天屬金，與肺相應，秋天燥邪當旺，最容易影響肺臟，肺主皮毛，故要預防燥邪傷害肺陰和肌膚，會出現咽喉乾、乾咳、皮膚乾燥等症狀。秋冬適宜吃白色潤燥的食品，包括百合、杏仁、雪耳、無花果、雪梨、麥冬、沙參、石斛、蜂蜜、玉竹及海底椰等。」

何醫師又提醒，秋冬季除了選擇有助減低皮膚乾燥狀況的食物，還需要吃得清淡，減少煎炸和辛辣的食物，否則對脾胃造成刺激，會耗傷陰津，令皮膚變得更加乾燥和敏感。

鍾醫師推薦「雪耳南北杏蘋果湯」，KO秋燥喉乾；而何醫師就推薦一款「補腎護膚潤燥湯」，急救秋邪帶來的咽乾膚燥：

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二、益肺清熱湯水

註冊中醫師梁尹倩（Cinci）表示，秋季氣候乾燥，會損耗人體的津液，容易讓人出現咽喉乾、嘴唇乾、鼻腔乾、皮膚乾等症狀。平日多應酬、飲食偏重口味、經長熬夜人士感受特別明顯。這時即使多喝水、皮膚塗潤膚霜、做面膜保濕亦未必能全面滋潤身體內、外每一部份。而最簡單直接的方法，便是於平常的湯水加入一點沙參、花旗參、百合、杏仁、川貝、無花果等為身體內裡滋潤一下。

梁醫師推薦3款湯水，有助益肺強身、清熱潤肺、解肌：

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三、強心補氣血湯水

註冊中醫師徐思濠表示，氣溫驟降會使血管收縮，有機會令部分本身慢性病患者的血壓升高，因而增加心血管疾病風險，如心臟病發、中風等，要特別小心。「若平時多作體質補強，做到強心通脈的話，就可令身體的陽氣提升，血脈循環自然改善，減低病發危機。」

另外，都市人常常長時間工作、缺乏休息，大多傾向臉白舌白。而有膽固醇、血脂高，或本身患有心臟病的病人，則為臉色、舌色都偏暗、甚至帶紫，顯示病人血液循環差，血液運送氧氣的功能不佳，因而誘發血瘀。

徐醫師為以上氣血不足者推薦2款湯水，強心補氣血為深秋及入冬做準備：

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責任編輯：張沛