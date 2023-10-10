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【機票優惠】沖繩快閃機票376元起　冬日海景溫泉初春賞櫻

社會 18:26 2023/10/10

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香港快運推快閃沖繩機票優惠。（香港快運網頁）

即將踏入賞紅葉季節，不少人正計劃外遊；日本是不少人的首選，香港快運推出快閃機票優惠，即日起至本周四（12日），限時沖繩來回機票低至376元起（未連稅及行李），享受冬季賞鯨團，以及明年初春的日本南部櫻花美景。

香港快運表示，快閃優惠由即日起至本月12日，旅遊日期由本月16日至明年3月23日。沖繩冬季並非賞紅葉名所，仍有不少冬季限定活動，例如欣賞冬天的鯨鯨團，還有著名的「沖繩美麗海水族館」；到每年1至3月，日本南端的沖繩亦會率先踏入櫻花季節，遊客可以早一步賞櫻。另外還有沖繩小希臘之稱的瀨長島，純白建築讓人彷如置身地中海小鎮，島上有特式店舖與餐廳，無敵海景適合打卡，還有溫泉「龍神之湯」。

以11月4日（周六）至8日（周三）為例，來回票價為376元，連稅及20公斤寄艙行李，票價為1,833元。

預訂日期：即日至2023年10月12日（下午11時59分）
旅遊日期：2023年10月16日至2024年3月23日

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責任編輯：吳雋妍

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