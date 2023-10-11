【育兒心得】5歲女兒明年升小只報1間直資學校 佛系媽媽李漫芬走訪名校分享會大開眼界

▲ 自認佛系教女的李漫芬，心心明年升小一，但她只為女兒報1間直資小學。

藝人李漫芬(Fanny)，鏡頭前經常飾演巴喳八婆，甚至苦命師奶！鏡頭後卻是一位有耐性，充滿愛的好媽媽。其5歲女兒明年升小，佛系媽媽的她只報1間心儀直資小學，近期走訪名校分享會，直言席間令她大開眼界。

Fanny也是一名好talk得的主持，老公談成坤（Alvin）是游泳教練。當年，她以43歲高齡誕下女兒談在心，女兒承傳了父母的優點，口齒伶俐及表演天份，且遺傳了爸爸的運動細胞，５歲已精通自由式、蛙式同埋蝶式。談氏夫婦更教導女兒要有一顆感恩的心，聽別人說話要用心去聽，就如她的名字「談在心」。

心心即將升讀小學，Fanny近期走訪某小學名校分享會，席間令她大開眼界，有家長為了小朋友可以「加分」，不惜一切，相反她則是佛系只報考一間直資小學，「我比較懶，好抱歉，我好佛系，個天會有安排。」

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現就讀幼稚園K3的談在心，其學校是一條龍，並已獲小學部的offer，但基於那間學校屬私校要付學費，加上Fanny想女兒見識外面的世界，所以讓女兒報考其他學校，而她心儀的小學就是保良局陳守仁小學，

我好佛系，我暫時只報了一間陳守仁小學，哈哈…加埋本身嗰間，即係2間。

心儀陳守仁

Fanny坦誠自己對揀選好學校的認知有限，只好四處問人，幸好心心好朋友的媽媽拉了她入媽媽群組，同時她又向圈中人太太取經，最終因為看過陳守仁的介紹短片後，她感到很適合女兒就讀，希望女兒能被取錄，其中最令她欣賞的地方就是早會由學生主持，

個早會唔係老師主持，係學生主持，有6分鐘嘅廣播，我女又好鍾意講嘢，仲有個好大好靚嘅游泳池，心心又好鍾意游水，如果我個女可以喺度游水一定會好開心，校長好鍾意天文觀星，佢又會帶小朋友去睇星，如果我個女有機會跟埋去擴闊吓啲知識都係一件幾好嘅事，所以我就報咗名喇！

Fanny指該校校長表示，每一個報名的學生都有面試機會，雖然收錄與否又是另一回事，但她也想讓女兒體驗面試的情況。而她早前曾與圈中人的太太取經，對方提到3個重點，

佢講咗3個重點；『location、location同location』，因為地點真係好緊要，我同意呀！因為心心第一間學校我就要搭校車，之後轉咗嚟屋企樓下，發覺真係好方便，打風又唔使好擔心去接佢啦！佢有咩事，我哋都可以即刻去到學校。

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名校分享會眼界大開

在過去的暑假，Fanny跟另一名家長去了傳統名校的分享會，這次也是她首次參與的分享會，讓她見識很廣博，更看到家長為了子女入讀名校不惜一切，並要在指定時間完成學校的要求，拍片拍到氣咳，

原來真係難過入電視台，requirement要求好多，好多不同範疇，小朋友同媽咪都好忙碌。如果你要入呢，當然要報名，家長收到學校嘅指示，要求你拍幾多條片，每條幾多分鐘幾多秒，唔可以多又唔可以少，星期五收到指示，星期日要交，家長真係拍到氣咳。

而最令她眼界大開的就是有家長為了加宗教信仰的5分，就不惜一切，

原來宗教同有兄弟姊妹都會加分，我印象好深刻就係有一個家長即刻舉手：『請問可以喺邊度即刻洗禮㗎？錢唔緊要㗎，邊個神父可以咁樣做呀？』，我好愕然，原來有啲家長可以為小朋友好熱衷好上心去做呢件事，要快、快同埋快，嗰次真係見識大。

事後，她與老公商討此事，感到自己比其他家長步伐慢及慢，但老公卻不認同，並勸她不用太急進，隨心而行啦！

相對一啲家長我係比較懶，好抱歉，我好佛系，但我又覺得個天會有安排，但當然自己要有努力啦！

佛系教女的Fanny，女兒的自理能力絕對不是佛系，5歲已經是婆婆的好幫手，不但主動做家務，會幫忙搣蛋殼、晾衫、摺衫、吸塵、掃地、洗碗及抹碗，不用請工人代勞，

由細到大所有家務都係自己做，譬如；食完飯我哋會攞個碗去廚房，沖完涼會自己洗及晾衫，呢個係我哋嘅習慣，我有心心都係唔想請工人，都想佢獨立，我見過一啲小朋友買咗個玩具俾佢，個小朋友撕咗花紙掉俾我，佢當咗我係工人，佢唔會掉去垃圾桶，佢食完飯嘴都唔抹，但我係想我小朋友學獨立。

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從女兒世界看事物

縱使心心已經5歲，但在育兒路上，Fanny仍有很多方面要學習，她強調要學習在女兒的世界看事物，可能我們成年人覺得廁紙筒是廢物，但女兒卻當它是寶物，

佢好鍾意儲廁紙筒，佢好鍾意畫完之後剪，上下咁剪剪剪，變咗一個太陽，或者兩個做一個望遠鏡，三個裝嵌埋做一個唔同高度的筆插，佢好鍾意儲，但在我們大人當中，呢個係垃圾，換咗之後就掉，對不對？有一次我掉咗好多，佢唔開心，我心諗「廁紙筒，垃圾來，點解會唔開心？」原來嗰啲係佢嘅寶物，我要喺佢世界睇嘢，真係要學習。

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記者：林碧洋