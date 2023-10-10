【理大暴動】涉於理大外參與暴動　11男女開審前認罪還押候判

▲ 2019年理大暴動，11名被告今承認於佐敦一帶參與暴動，還押候判。資料圖片

2019年11月中警方封鎖理工大學期間，有人於網上發起在尖沙咀及佐敦一帶「圍魏救趙」行動，警方其後拘捕共213人。當中22人涉於油麻地一帶參與暴動，案件原定今（10日）於區域法院開審，其中11人開審前認罪，其餘不認罪的被告將於明天(11日)開審。

22名被告為林樂進、林迪倫、劉思琪、李諾琳、梁健朗、譚啟沖、謝承峯、王志聰、王俊元、黃文澤、黃梓泓、蘇定楠、溫英傑、鍾景筒、唐誌崙、黃雅琳、馮文杰、張健森、張敖妍、黃羽薇、廖志文及黃冠鋒，年齡介乎17至28歲。

李諾琳、王志聰、黃文澤、黃梓泓、溫英傑、鍾景筒、唐誌崙、黃雅琳、黃羽薇、廖志文及黃冠鋒，於開審前承認1項暴動罪，還押候判。其餘被告否認控罪，案件明天開審。

承認案情指，2019年11月11日起，理工大學遭大批示威者佔領，有人發起「圍魏救趙」行動。本案的暴動發生在2019年11月18日，在油麻地窩打老道與威美頓街之間的彌敦道一帶。

案發當晚，連同11名認罪被告等大批示威者在彌敦道及窩打老道交界與警方對峙，大部分衣著為黑色，並以口罩或防毒面罩遮蔽容貌，更有部分人配戴如頭盔、護目鏡等不同裝備。

示威者與警方對峙期間曾使用鐳射光線照射警方，以及投擲共251枚汽油彈等。警方在多次警告後發射催淚煙驅散，惟示威者未有散去，警方遂展開圍捕行動，最後共有213人於封鎖區被截停，當中包括11名認罪被告。

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記者：梁錦麟