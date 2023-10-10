【靚太網購】靚太網購順豐最新優惠 到戶送件不設住宅附加費

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跨境網上購物是消費大趨勢，順豐宣布於10月10日 (今) 起全面提升順豐集運（SFBuy）服務，為香港用戶提供更方便和高效的網購體驗。香港用戶只要在當日上午10點前，為內地集運倉的包裹合單，最快當日可送達該用戶手中；同時，香港用戶可靈活選擇取件方法。

指定時間前合單 最快即日送達

香港用戶由10月10日起，從內地網購平台下單的包裹，在抵達順豐集運倉庫後，若在上午10點之前合併訂單，當日便可送至香港客戶手中；若在10點之後合單，則可在次日送達。

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順豐集運（SFBuy）是為全球網上購物平台為用戶度身訂造的一站式的跨境包裹轉運服務。現時服務範圍已覆蓋內地、香港、澳門、台灣，以及新加坡、馬來西亞、阿聯酋、肯雅等多個國家和地區。順豐集運服務已入駐多個內地知名購物平台，用戶無需跳轉到順豐界面，就可一次付款，集運上門。

此外，順豐集運亦是開放式平台，讓用戶直接通過順豐集運的微信公眾號、官網或SFHK APP等合併不同平台購買的物品，然後一次派送，為用戶帶來更直接方便的網購體驗。

全港配送上門 不設住宅附加費 另設超過1,500個自提點

香港用戶可享受順豐集運得推出全港包裹配送上門服務，不設收取住宅附加費。此外，用戶可選擇在香港逾1,500個自提點取件。

無論是工商或住宅區域，均劃一收費，配送上門收費首1公斤人民幣17.9起；自取則由人民幣 ¥13.9起。

各位精明靚太進行網購，又多一個把貨品直送家中的選擇。

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責任編輯︰陳珈希