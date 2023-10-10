菅田將暉新作治療系金句點化人心　《勿說是推理》電影版7大重點

日本奧斯卡影帝菅田將暉主演人氣日劇《勿說是推理》的電影版內，他飾演的爆炸頭破案天才少年，到訪廣島揭開豪門遺産爭奪戰之謎。

《勿說是推理》電影將於本周四（10月12日）上映，現率先介紹電影7大看點：

1.《金田一》《神探伽利略》後人氣推理天才

對香港觀眾來說，說到日本推理天才的代表，20年前大家都看堂本剛一主演的《金田一少年事件簿》，10年前我們看福山雅治主演的《神探伽利略》，來到這一代推理天才標誌性人物，肯定就是《勿說是推理》由菅田將暉飾演的久能整。

《勿說是推理》電影改編自同名漫畫，故事中的久能整是個留著標誌性爆炸頭、推理能力極高、喋喋不休講大道理及最喜歡咖哩的推理天才大學生，機緣巧合下，多次幫警方破奇案。隨著漫畫、劇集及今次電影大受歡迎，久能整澌漸成為屬於這世代家傳戶曉的推理天才。

2.菅田將暉聰明又可愛俘虜影迷

《勿說是推理》主角久能整由日本奧斯卡影帝菅田將暉飾演，在日本及香港均有大批fans，如今是在演藝圈佔有一席位的歌影視三棲藝人。

年僅30歲的菅田將暉被稱為「變色龍演員」，16歲出道以來戲路極廣，不斷推出觀眾印象深刻的作品，在25歲就以《啊，荒野》榮登日本奧斯卡影帝，近年備受注目的演出還有《電影之神》裡飾演懷有電影夢的青年及浪漫愛情電影《她和他的戀愛花期》。

菅田將暉在日劇及今次電影版《勿說是推理》中又有驚人的表現，飾演聰明又可愛的推理天才久能整，成功俘虜一眾影迷！

3.日本連續三周觀影人次冠軍

《勿說是推理》電影改編自同名漫畫，於2022年改編成一季12集的劇集，及今年年中剛推出的1集特別篇劇集。日劇版推出以來人氣一時無兩，勇奪日本史上影視平台播放次數冠軍，被譽為「顛覆讀者所見世界的推理作品」爆紅得獎神作電影化。

《勿說是推理》電影版日本上映至今，已錄得連續三周末觀影人次奪冠的驚人成績，觀影人次超過224萬，票房收入逾30億日圓，香港方面一連串的優先場亦連場爆滿，可見人氣極高。

4.香港成為海外首個上映地區

《勿說是推理》電影在日本於9月15日上映，香港本周四10月12日上映，有幸成為海外首個上映地區，可見日本對香港觀眾的重視。

為配合電影上映，免費電視ViuTV 99台自9月25日起深夜12時播出完整一季12集的劇集，吸引大批新Fans，成功把《勿說是推理》熱潮推上高峰，令《勿說是推理》成為這陣子最炙手可熱的電影，未看的觀眾仍然可網上重溫，迎接電影版的上映。

5.電影版故事獨立成篇

《勿說是推理》劇集及今次的電影版幕前陣容同樣有菅田將暉、永山瑛太、伊藤沙莉等主演，是屬於「同一宇宙」發生的故事，不過今次在電影版中發生在廣島的案件與劇集的內容沒太大關聯，獨立成章，即使沒有看過原著漫畫及劇集的觀眾也可以輕鬆投入。

今次電影講述爆炸頭破案天才久能整到訪廣島，受到豪門家族遺產繼承人之一的狩集汐路（原菜乃華飾）委託而捲入詭秘的遺産繼承戰，4位侯選繼承人之中，只有拆解到遺囑中的謎語的一位才能繼承巨額遺産。但是狩集家族擁有一個受詛咒的傳統，家族後代不斷離奇死亡。

6.治療系金句點化人心

有別於其他日本推理作品，例如《金田一》的恐怖、靈異氛圍，或《神探伽利略》著重科學解釋的情節，《勿說是推理》可說是令人感到相當耳目一新的「治療系」推理作品。

主角久能整每每憑著過人的觀擦力及同理心，點出犯案過程及犯罪的成因，甚至從心理角度出發，大爆治療系金句，化解兇手及受害人的心魔，亦道出社會中讓人抖不過氣的無理枷鎖及無形壓力，經常讓觀眾看得感動流淚，是難得非常感人及暖心的推理作品。

7.日本樂團King Gnu創作主題曲

日本樂團King Gnu為《勿說是推理》電視劇創作了非常動聽的主題曲《變色龍》(カメレオン)，歌曲在劇集中扮演著重要的角色，每每牽動到觀眾情緒。這次King Gnu採取了和前作不同的方式，再次為《勿說是推理》電影打造了一首美妙的主題曲《玻璃窗》(硝子窓)

製片草谷大輔也大讚主題曲：「我認為《玻璃窗》是最好的主題曲，也是為我們加油的歌曲，就好像久能整的說話一樣。如果沒有這首主題曲，電影便不再完整。我強烈鼓勵大家去電影院看這部電影，並希望我們能夠生活在一個所有人也可以隨意說出「軟弱不是失敗；若然被擊倒了的話，重新站起來就可以了」的世界裡。」

最新影片推介：陳嘉慧專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R