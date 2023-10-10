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【回收藥物】1款胃藥品質不達標須回收　曾供應本地藥房和私家醫生

社會 18:53 2023/10/10

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1款胃藥品質不達標須回收，曾供應本地藥房和私家醫生。（衞生署提供）

衞生署今日（10日）同意持牌藥物批發商恩成行（香港）有限公司（恩成行） 因品質問題從市面回收一批（批次編號：1012220026）樂胃爽錠20毫克（香港註冊編號：HK-58864）。

衞生署在恆常市場監測收集上述批次產品的樣本檢驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，有關樣本未能通過崩解度測試。恩成行獲悉檢驗結果後從市面回收有關批次的產品。衞生署正繼續調查。

上述產品含有埃索美拉唑 ，是主治消化性潰瘍病及胃食道逆流症的處方藥物。根據恩成行的資料，該些產品曾供應予本地藥房和私家醫生。

恩成行已設立熱線電話（2487 1301）解答相關查詢。衞生署會密切監察有關回收。

衞生署至今未接獲與上述產品有關的不良反應報告，建議正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

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責任編輯：陳麗娜

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