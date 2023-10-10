【夜繽紛】八達通推夜消費「好賞嘟」　黃金周旅客手機八達通開通創新高

▲ 八達通推夜間消費回贈。（資料圖片）

為支持推動夜經濟，八達通即日起推出「好賞嘟 賞食賞買晚晚嘟」活動，至11月30日期間，憑已連結的八達通的「好賞嘟」獎賞計劃會員，包括實體八達通或手機八達通，在晚上9時或之後，在所有接受八達通付款的零售商戶，單一消費滿200元或以上，可獲5%增值額回贈，交通及泊車消費不包括在内；推廣期內，每名合資格會員，最多可獲100元增值額回贈，名額10萬個。

八達通增值額回贈，將分批發放予合資格會員，在八達通獎賞帳戶的合資格連結八達通，由12月8日至明年1月9日，可在八達通App或任何八達通服務站拍卡領取。

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已開啟八達通App接收推送通知功能，並已登記合資格連結八達通號碼，領取八達通增值額回贈時，會透過八達通App發出推送通知及系統訊息。若於上述指定領取限期未有領取回贈，將被視為放棄並自動被取消。

八達通今日（10日）又表示，受惠於政府夜經濟推動計劃以及長假期帶動消費，八達通夜間消費 (即晚上9時至凌晨2時) 的交易金額及交易宗數比平日周末夜間分別上升1成及接近2成。一衆零售行業中，交易金額增長最高的商戶類別包括電影院 、百貨公司等。當中，於電影院的交易金額更激增接近5成。

受惠中秋假日及十一黃金周，旅客版手機八達通開通宗數創新高，港人北上亦帶動八達通銀聯卡使用量急增。相比起一般周末，中秋國慶假期（9月29日至10月2日）期間，旅客版手機八達通每日發卡量上升近1倍半，每日使用量上升6成。

八達通指，旅客除了使用手機八達通乘搭公共交通外，亦多用作餐飲食肆消費；與疫情前使用實體八達通比較，人均消費上升1倍半，每宗交易金額亦有7成升幅，可見手機八達通為旅客帶來了更方便的消費體驗。近月訪港內地客流行「深度遊」新常態，八達通發現旅客除了喜歡光顧大型連鎖食肆，一些具特式的地區餐飲小店亦廣受歡迎，佔食肆總交易金額超過4成。

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期間港人北上亦帶動八達通銀聯QR code使用量較一般周末急增6成。八達通銀聯QR code可以在全中國超過3,000萬個消費點使用，客戶毋須綁定內地手機號碼和銀行戶口，亦能用八達通銀聯QR code消費，亦可在東南亞、日、韓等國使用此服務。為鼓勵消費，即日起至12月31日，於內地及海外用八達通銀聯QR code消費，所有交易均可獲豁免1%外幣交易費用。

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責任編輯：吳雋妍