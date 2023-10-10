康城影帝宋康昊攜《韓戲逼人》本周田四來港　出席大師班與林嘉欣對談

▲ 《韓戲逼人》

康城影帝宋康昊一直是韓國電影票房保證，前作《JSA安全地帶》、《韓流怪嚇》、《末世列車》等一受影迷喜愛，而後來的逆權系列、《上流寄生族》及《孩子轉運站》在港大賣而更廣為本地觀眾認識。

最近更是特別受香港影迷關注，除早前宣布宋康昊在本周四來港出席香港亞洲電影節開幕禮及開幕電影《韓戲逼人》的首映，而剛在釜山電影節宋康昊又負責頒發「亞洲電影人獎」給港人最愛巨星演員周潤發，兩位影帝級人馬難得同場，更擁抱問好，成為焦點。

最新消息是宋康昊來港出席在浸會大學舉行的大師班，將由林嘉欣任嘉賓同台對談，分享演員之路。

周潤發獲釜山電影節頒「亞洲電影人獎」 發哥自拍大合照曬韓語冧爆全場

▲ 宋康昊與周潤發早前在釜山電影節碰頭。

與金知雲五度合作



先後入圍康城影展、倫敦電影節、錫切斯奇幻電影節的韓國黑色幽默劇力鉅獻《韓戲逼人》，是兩位康城常客《孩子轉運站》康城影帝宋康昊與導演金知雲第五度合作的電影，同時被選為今年第20屆香港亞洲電影節開幕電影。

同時，香港亞洲電影節同時選映宋康昊與導演金知雲過去合作的4部作品《死不張揚離奇失魂事件》、《茅躉王》、《風塵三俠決戰地獄門》及《密探》。

▲ 《韓戲逼人》

新作《韓戲逼人》幕後集結《分手的決心》攝影指導、《上流寄生族》剪接師及《燒失樂園》音樂總監等頂級製作團隊，打造一段荒謬怪誕的電影拍攝辛酸史。

幕前更有豪華星級陣容：《上流寄生族》宋康昊將率領《芝加哥打字機》林秀晶、《雖然是精神病但沒關係》吳正世、《繼承者們》兼女團f(x)成員Krystal鄭秀晶、《黑道律師文森佐》全余贇等一同傾力演出，《鋼鐵雨》系列巨星鄭雨盛更會特別客串，一起復刻70年代韓國影壇瘋狂逸事，以幽默的表達形式向電影人致敬。

▲ 《韓戲逼人》

從沒想過要當導演



早前，導演金知雲率領眾主角宋康昊、林秀晶、吳正世、Krystal鄭秀晶和全余贇，全員出席《韓戲逼人》全球線上記者會，接受12國家逾65名記者訪問。

從影33年的宋康昊在片中首次嘗試導演角色，至於戲外是否有機會執導演筒？宋康昊謙虛表示：「電影導演這個職業，不是我能力所及的範圍，我從來沒想過要當導演。」接著笑說：「做演員已經讓我自顧不暇了！」

▲ 《韓戲逼人》

提到他多次和金知雲導演合作，讓不少演員很羨慕，他大方自嘲：「大家會認為我是韓國演員的代表，但我是長最醜的，韓國帥氣的演員非常多！因為我長得很平凡、平易近人，應該是這樣導演才選擇我。」

他還把一旁的拍檔吳正世拖下水：「吳正世也是這類型的演員啊。」吳正世哭笑不得，勉為其難表示：「我應該要同意前輩的話…… 但我不是真的這麼認為！」幽默互動，引起全場爆笑。

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