【性侵養女】涉7年前性侵9歲養女　61歲九巴車長否認強姦等罪受審

▲ 61歲養父涉於7年前性侵9歲養女，案件今於高院開審。資料圖片

現年61歲的九巴車長涉於2016年暑假期間，藉口檢查當時年僅9歲養女是否已長大，其間強姦養女。現年16歲的養女於2022年情緒變得崩潰，曾擬企圖跳樓，友人遂報警求助，女童送院途中向警方透露有關性侵事件，涉案車長被捕後，警誡下否認指控，今(10日)於高等法院否認1項強姦及1項非禮罪，案件開審。

被告現年61歲，案發時及被捕時任職九巴車長，否認1項強姦及1項非禮罪，事主X現年16歲，案發時為被告為其養父。

控方開案詞指，X於2012年始由母親安排與寄養父母同住，周末及周日才與母親同住，直至2018年才搬回與母親同住。2022年8月時，15歲的X情緒變得崩潰，向友人透露萌自殺念頭，並透露曾遭養父強姦，令她討厭自己，並不敢向他人提及事件。X於同年9月與友人喝酒後擬跳樓自殺，友人制止後報警，X於送院途中向警方披露因被性侵而萌自殺念頭，警方遂安排X與心理學家會面，X向心理學家表示，直至長大上性教育課後才知悉有關作為屬性侵。

X於錄影會面中指出，2016年暑假期間，X與被告獨處時，被告稱為確認X是否已長大，遂替其檢查身體。被告擁抱X及撫摸其身體，並指X「乖女」，最終將X強姦，X指期間曾叫停及說不，但被告只著她不要作聲，被告事後著X不可告知他人。X指養母回家，她不敢向養母提及事件，因養母平日回家後，若心情壞便會責罵她，X認為養母不會相信她。

事隔10天後，X被養母罰抄，被告曾於X耳邊說她不應告知他人有關強姦事件，並於X身後以下體非禮X。2022年9月被告被捕，警誡下否認X的指控，但承認於九巴任職司機。

聆訊明(11日)續。

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記者：林育慧