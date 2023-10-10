【管治之道】立法會福建考察報告引習近平語錄　提醒管治團隊扭轉「為官不為」

▲ 梁君彥、李慧琼和陳振英，將考察報告，提交給特首。(梁君彥fb圖片)

立法會代表團今年7月中到福建進行職務考察，立法會主席梁君彥、內務委員會主席李慧琼和財務委員會主席陳振英今日前往特首辦，將福建考察的報告，提交給特首李家超。考察報告的結語部分提到，國家主席習近平曾就部分內地幹部的表現，提出「為官不為」和「三個區分開來」，認為有關講法對香港同具啟發性，值得香港特區管治團隊，包括立法會銘記於心。

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何謂「為官不為」？報告引述習近平指，受成長經歷、社會環境、政治生態等多方面因素影響，幹部隊伍存在種種複雜情況，一個突出問題是部分幹部思想困惑增多、積極性不高，存在一定程度的「為官不為」，即：

(1) 能力不足而不能為； (2) 動力不足而不想為； (3) 擔當不足而不敢為。

至於如何扭轉，習近平認為要堅持嚴管和厚愛結合 、 激勵和約束並重 ， 堅持「三個區分開來」：

(1) 要把幹部在推進改革中因缺乏經驗、先行先試出現的失誤和錯誤，同明知故犯的違紀違法行為區分開來； (2) 把上級尚無明確限制的探索性試驗中的失誤和錯誤，同上級明令禁止後依然我行我素的違紀違法行為區分開來； (3) 把為推動發展的無意過失，同為謀取私利的違紀違法行為區分開來。

報告指，議員欣見現屆特區政府正朝著「為官有為」 的正確方向邁進。

▲ 福建考察報告的封面用了廈門、福州和香港的市花。(梁君彥fb圖片)

福建考察報告的封面特別用上了廈門、福州和香港的市花，梁君彥指，象徵香港積極融入國家發展，並與內地不同城市優勢互補，一起繁華，共同綻放光芒。

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責任編輯：區綽彥