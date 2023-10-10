【西九文化區】去年度赤字7.18億按年跌7%　馮程淑儀：料2025年初現金流耗盡

▲ （林宇翔攝）

西九文化區管理局今日公布去年度財政狀況，雖然收支大有改善，但仍錄7.18億赤字。管理局行政總裁馮程淑儀指，上財政年度業務表現理想、開源節流措施頗見成效，但只能將現金流耗盡的時間往後推遲至2025年初。展望未來，馮程淑儀指出，西九大部分能夠創造收入的商業設施仍需要一段時間才到位，導致西九面臨比較嚴重的財務挑戰，重申財務狀況依然嚴峻。

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西九文化區管理局董事局主席唐英年早前指，管理局大力緊縮開支，形容已是「血流成河」。西九管理局今日公布的年度財政狀況反映成果，去年度未計折舊、攤銷及融資成本前的基本營運赤字為7.18億港元，按年減少7%。

翻查資料，管理局在實施緊縮措施前，預計本年度赤字會高達14.36億元，而實施緊縮措施後，預計赤字會縮減25%至10.78億元。最終今年赤字為7.18億港元，較2021年的預測大幅減少50%。

收入方面，去年度文化區未計投資收入的營運收入為5.53億元，按年升412%。其中文化區內零售、餐飲和消閒租戶的銷售額按年上升75%；現有的商業樓面已幾乎全部租出，商業租賃收入按年增加3.8倍。管理局的籌款收入亦較上一年度增加逾六倍，達1.97億港元。

支出方面，西九文化區未有透露去年度營運支出，而據管理局過去的財務預測，本年度開支料有16.41億元，按年料增約36%。

管理局行政總裁馮程淑儀指，與世界各地的文化藝術設施一樣，西九文化藝術設施的營運難以做到收支平衡。管理局的長遠策略是透過商業收益支持文化藝術設施的營運，惟由於各種原因，現時大部分能夠創造收入的商業設施仍需要一段時間才到位，導致西九面臨比較嚴重的財務挑戰。

她又指，雖然管理局在上個財政年度業務表現理想、開源節流措施頗見成效，但只能將現金流耗盡的時間往後推遲至2025年初。唐英年月前曾指，管理局已向政府遞交財務改善方案，待有關部門批准方案後，就可以向外公布，並啟動相關程序。

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記者：陳梓蔚