【醫療事故】女童天瑜父親民事索償3年　今同醫管局達成和解

▲ （天瑜醫療事故關注組）

2018年罹患「橫紋肌肉瘤」的8歲女童周天瑜，3年前疑因醫療事故變成植物人，其父親周先生向醫管局提出民事索償。高等法院今早（10日）舉行閉門聆訊，雙方達成和解協議，透過賠償解決。由於涉及保密協議，未能透露和解條款。其父接受傳媒訪問時表示，接受醫管局和解方案是無奈的決定，又形容是為了天瑜的最好利益。

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周先生又指，今次和解屬民事索償，他會繼續追討醫管局在刑事上的責任，包括是否有醫務人員涉嫌篡改醫療紀錄等，並會與執業大律師陸偉雄繼續研究。

醫管局發言人表示，醫管局與病人家屬的和解申請今天獲法院批准，醫管局法律團隊會繼續與病人家屬的代表律師保持聯繫，跟進相關法律事宜。醫管局表示，有關和解的安排並不代表事件中任何一方負上任何責任。

醫管局又指，一直非常關注有關病人的情況，醫護團隊會繼續為她提供適切的治療及護理，同時亦會與病人家屬保持密切溝通，提供所需協助。

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