【工業意外】地盤總承建商原禁投標至今年底　建築署考慮進一步規管

▲ 油麻地渡華道一個消防地盤發生致命工業意外。（黃傑偉攝）

油麻地渡華路一個消防局地盤，今午（10日）發生一宗致命工作意外，一名男工在該建築地盤進行鋪設電纜工作時，從高處墮下至地面，送院後證實不治。勞工處表示，已即時派員到意外現場展開調查，將會向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤高處進行鋪設電纜工作，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

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建築署署長謝昌表示，對事故導致一名承建商員工離世深表難過，向死者家屬致以最深切的慰問。署方已要求承建商向死者家屬提供適切協助。

建築署表示，下午約2時，尖沙咀消防局行動支援設施建造工程工地，一名負責在離地4米進行電䌫安裝工程的56歲男承建商員工，在電力裝置房內被發現頭部受傷，傷者由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，不幸離世。

建築署表示，已立即停止相關工程，並會全力協助相關部門調查事故成因，署方會監察轄下所有承建商，確保他們在進行涉及離地工作時執行足夠及適當的安全措施。

現場所見，地盤總承建商為精進建築。而發展局去年9月，已暫停涉事總承建商所有工務工程類別的投標資格至今年12月31日，局方會就今次事件，按機制考慮採取進一步規管行動。

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勞工處已發暫時停工通知書

勞工處表示，對於在意外中有工友身故，感到十分難過，並對其家屬致以深切慰問。勞工處發言人指，正全速調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，會依法處理。



根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，循公訴程序定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁2年；或循簡易程序定罪，最高可被判罰款300萬元及監禁6個月。

就今日的意外，勞工處會於日內在網頁發放「職安警示」及透過電子郵件通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

死者一家四口，如今頓失家中經濟支柱，其家屬包括太太及年邁母親今午趕到醫院了解，表現悲痛欲絕。【下一頁】

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