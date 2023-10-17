【校長專訪】佛教真如幼稚園(東涌) 以繪本學習融入藝術教學 寓遊戲學習提升創意思維

▲ 佛教真如幼稚園(東涌) 以繪本學習融入藝術教學。

寓遊戲中學習近年已成為幼兒教育的金科玉律，佛教真如幼稚園/幼兒中心(東涌)積極推動藝術教學及繪本學習，啟發幼兒創意思維，校長葉寶珊表示，學校以兒童為中心，透過遊戲中學習，讓幼兒從探索中發揮創意、學懂解難、建立溝通及反思能力，期望幼兒在校園中，培養良好品格教育及樂觀、自信及感恩之心。

踏進校門，就被眼前一幅幅美麗畫作吸引，葉校長分享，學校開校至今，一直採用藝術教學，幼兒探索過程中，啟發創意思維。她以製作樹屋樓梯為例，幼兒可篩選不同的物料創作，從中探索物料的質感、思考其適用度；過程中不但能發揮幼兒的邏輯思維，同時亦可灌輸環保概念，引導孩子蒐集身邊廢舊物品，發揮創意和想像力時，又學懂循環再用。

▲ 葉校長致力啓發幼兒創意思維。（陳慧安攝）

繪本學習提升幼兒創造力

繪本學習亦是真如幼稚園教學特色之一，葉校長娓娓道來，坊間繪本中許多創作包含藝術的元素，老師會引導幼兒欣賞插圖內的色彩運用及技巧(拼貼、撕紙、水彩、線條…)。老師更會與小朋友選出喜歡的繪本，探討故事內容，然後進行故事延伸、創作，最後自編一本屬於自己的新繪本，故事情節由師生共同構思、討論，亦會與幼兒共同設計繪本的延展活動，讓孩子多分享感受、見解。

這能夠提升小朋友溝通能力、創造力、思考力及解難能力，幫助幼兒建立良好的學習基礎。透過藝術教學和繪本教學，讓小朋友學懂欣賞自己、欣賞別人。

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除師生自編繪本，葉校長稱，學校會圍繞繪本内容，在區角學習中，與孩子一起創作教具，不同班級會互相分享，笑言在校園每個角落，包括壁布板，展示區，都是小朋友自己創作出獨一無二的畫作，藉此增加幼兒歸屬感。

遊戲中學習誘發好奇心

真如幼稚園主張自主遊戲，葉校長稱，以前指定某些小朋友玩波、玩積木，之後互相交換，雖有規矩，但幼兒透過自由遊戲則可發揮創意、想像、探索及解難能力，建立學懂自律收拾玩具，培養良好自理能力及遵守規則。

曾見到小朋友用lego做一個平衡橋，然後手持皮球在上面行，再放呼拉圈在前面跳，最後把球投入籃。可見從自由遊戲過程中，幼兒互相協商發揮其創意把認知結合，自己創造新遊戲。幼兒好奇心好重要，失去好奇心，會減弱學習動機。

而幼兒在自由遊戲期間，老師會充當觀察者，小朋友間有爭執，可嘗試讓孩子自行解決問題，讓孩子明白遊戲中，學懂互相尊重及解難能力。

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注重幼兒品德教育

不少家長擔憂學校過於happy school，銜接小一時難適應，葉校長坦言，學校不主張催谷，透過遊戲、探索、發現的自主學習方法，讓幼兒多參與及發揮所長，「學會學習.喜歡學習」才是最重要。

她分享，如老師會帶小朋友往超市購物，認識貨品分類、罐頭上的標籤、條碼作用、錢幣應用及禮貌等。小朋友還會用吸油紙，吸煮熟的馬鈴薯和零食薯片，讓孩子知道哪個食物油份多，從生活中探索自己尋找答案。

銜接小一並非在幼稚園階段中給孩子寫很多字，做好多數學，而是要培養孩子社交能力、表達能力、我們透過遊戲、透過故事，讓孩子多溝通，學懂解難能力，這樣才是真正銜接小一。被愛是小朋友權利，遊戲和玩是小朋友專利，我們不能剝削孩子去玩，尤其是寶貴的3年幼稚園生涯。

葉校長更分享，有家長報喜，某間小學全班頭三名，都是真如幼稚園畢業生；有小學校長探訪真如幼稚園時分享，真如小朋友性格大膽、主動，正面，很多畢業表演者都是真如學生。

學校亦注重小朋友品德教育，葉校長稱，學校積極推動正向教育，小朋友要懂得感恩、尊敬長輩、尊重同輩，學校邀請長者出席，小朋友幫長者按摩；父母親節會各父母表心聲、畢業禮時有敬茶活動，感恩父母養育之恩。學校更以佛化教育的理念培養幼兒守規、誠信、責任、公平、感恩、和睦、友愛的良好的品德。

每個小朋友都有其強項，每個孩子都有不同差異，要學懂欣賞小朋友長處。學校以愛為本，師生關係融洽，期望培養到小朋好友樂觀、勇敢、有自信、懂得感恩。

本地與外籍學校共融

在校長帶領下參觀校園，會見到學校裏有許多外籍學生，葉校長笑言，這是真如幼稚園另一個校園特色，學校有來自17個不同的國家學生，包括西班牙、意大利、荷蘭、俄羅斯、歐洲等接近多名外籍生。只要說得出國家都有。葉校長表示，在機緣下，有外籍家長參觀本園，他們被學校的環境氛圍吸引，猶如國際學校且有政府資助無須繳交學費，故慕名而來。

學校亦做到共融教育，為非華語兒童制定支援措施，包括設計非華語學習的教材和評估系統，提升他們學習中文的興趣，外籍學生亦會與本地學生一起上課；學校還為外籍學生提供增潤班，透過帶他們搭地鐵、行超市、酒樓飲茶等實踐活動，大大提升學習中文能力。

本地小朋友會主動用簡單英文或身體語言與外籍小朋友溝通，大大提升英文口語能力。他們時常一起遊戲，無分彼此，相處融洽。

從事教育行業逾30年葉校長，見到真如幼稚園由僅4名學生，到現時超過250位小朋友，她自豪教學團隊穩定，不少老師從畢業工作至今10年，教職員關係和睦，能有共同的理念。

我常和老師稱，在學校的時間多過家，真如猶如第二個家，營造開心有愛工作環境，讓老師能懷著愉快輕鬆的心情工作，孩子才能開心活潑地學習。正正讓老師反思我們的孩子應在哪些環境中學習。

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記者：黃存新