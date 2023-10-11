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【以巴衝突】衛詩以色列朝聖遇戰火　Jill報平安：心情非常沉重

娛樂 10:09 2023/10/11

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以色列和巴勒斯坦爆發新一輪軍事衝突，襲擊造成嚴重傷亡。衛詩（Jill）身處戰火之地當中，幸好Jill在終在最近於社交網「上水」報平安。

赴以色列朝聖的Jill，她指自己身在防空洞之中，但不斷聽到爆炸聲，她只好求天父庇佑！

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Jill身在以色列

在9月25日，Jill在IG上載一張以色到的風景照，她以英文發文，指自己加入致力傳播福音的宣教組織，同時亦會在非洲提供人道援助。

她又表示：「一直在心裏想着回去，門終於開了！我超興奮的，因為上帝要帶我去冒險！我知道我會學習到很多東西，它將是一場建立信念的旅程，並為他人放下自己的生命。」

另外，她也希望此行可激勵別人，並表示需保持力量與專注。

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匿防空洞

在9月25日後，Jill在14日後再更新社交網，她在IG限時動態中上載黑圖，並以英文發文：「心情非常沉重，我不敢相信自己在戰爭漩渦中，天佑以色列及所有在這裏的人。」

在另一段IG限時動態短片中，她拍下見信徒們在跪拜的情況，並寫道：「回到防空洞，甚麼也做不到，神也為此而哭。」

Jill需在防空洞避難。（IG截圖）

衛蘭為妹妹憂心

Jill早前與家姐衛蘭（Janice）到美國探親，後來Jill才隨團隊赴以色列鑽研聖經歷史。

Janice對妹妹身處險境極為憂心，並一直保持聯絡。

而與Janice、Jill為教友兼好姊妹的王君馨（Grace）、鍾舒漫（Sherman）也表示會為Jill祈禱，Sherman向傳媒指Jill會在群組內與她們保持聯絡。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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