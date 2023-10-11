【學校排名】用汽車品牌清宮后妃比喻名校　小紅書「一圖搞清香港中學」掀熱議

▲ 「小紅書」網民用汽車品牌及清宮后妃比喻香港名校。

近年愈來愈多內地人安排子女來港升學，因而十分關心不同學校的口碑和排名，鋪排升學之路。近日小紅書瘋傳一些「一張圖搞懂香港中學」系列圖片，以汽車品牌、化妝品牌、甚至清宮后妃等級，把多間香港傳統及地區名校排名次，掀起網民熱論。

內地社交平台「小紅書」一直有不少香港學校排名的帖文，而近日更瘋傳數張圖片，把學校比喻為不同汽車品牌、化妝品牌等，不過帖文沒有詳述排名比喻是按甚麼準則而定。

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根據以汽車及化妝品牌排名的圖片，屬於Christian Louboutin和賓利（Bentley Motors）的頂級級別的名校有3間，包括聖保羅男女中學、拔萃女書院及聖保祿學校；其次與Tom Ford 及越野路華（Land Rover）同級的則有拔萃男書院、英華女學校、協恩學校及瑪利諾修院學校等。

▲ 網民以汽車及化妝品牌排名香港中學。（小紅書圖片）

Christian Louboutin、賓利：聖保羅中學、拔萃女書院、聖保羅學校

Tom Ford、越野路華：拔萃男書院、英華女學校、協恩學校、瑪利諾修院學校

YSL、寶馬：聖公會林護中紀念中學、喇沙書院、皇仁書院、聖若瑟書院

Chanel、奧迪（Audi）：香港道教聯合會鄧顯紀念中學、培正中學、沙田崇真中學、保良局百周年李兆忠紀念中學

MAC、北京現代：嘉諾撒聖瑪利書院、德望學校、寶血會上智英文書院、伊利沙伯中學

歐萊雅（LOREAL）、比亞迪（BYD）：香港華仁書院、瑪利曼中學、張祝珊英文中學、英皇書院

另外，小紅書近日還出現了以清宮后妃等級比喻香港名校，及以護膚品牌比喻香港國際學校。

▲ 有網民以后妃地位排名學校。（小紅書圖片）

▲ 用護膚品比喻香港國際學校。（小紅書圖片）

帖文出現後，不少香港網民對此排名都表示不認同，「佢真係唔識㗎喎」、「用比亞迪比喻英皇同華仁，侮辱呢兩間學校的校友」、「睇完嚇一跳，然後得啖笑」。有人亦表示，感恩其母校不在此名單，不會成為內地父母的目標；有人則認為，這些排名只是嘩眾取寵，不必認真深究。

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責任編輯︰王明芳