【測考溫習】女兒讀傳統小學從不補習 醫生媽媽分享測考試前兩周溫習時間表

▲ 《教束》劇照。

女兒們讀傳統小學，一年「兩測兩考」（測驗及考試各兩次）。我最喜歡這種「一試定生死」的體制，因意味着平日可懶些、放鬆些、多做點跟學業無關的課外活動。那些將全年功課、作業、專題報告都計一點點分數的學校，所謂「持續性評估」，最叫人無所適從；要麼整年都緊張兮兮，要麼缺乏衝刺動力。雖然近年來很多人推崇，但我不懂欣賞。

話說回來，我家孩子平日不補習，學問來自學校老師教導，應付功課和默書就行。臨考試前兩周，才開始溫書；連同考試那周，總共要用功三個星期。作為小學生，一年只是拼命用功十二個星期，很合理：剩下四十周，她們是玩得很盡興的，不上補習班，不做課外習作。

考試前兩周是怎樣安排的呢？首先，會做個時間表，長度是三周：考試前兩周及考試周。然後，據考試範圍，列舉每天需要溫習的範圍、或要做的補充練習。第一周是熱身，第二周最忙碌，考試周最輕鬆。

第一周溫課本、抄詞語，背誦需要背誦的東西；也可讓孩子做點範圍內的溫習卷。

第二周做補充練習。此時，學校或因應考試範圍而為孩子準備了每科和練習卷，實際是考試預演；格式、範圍和程度，都跟真正考試的相差無幾。仔細研究，便能了解孩子的強項弱點，對症下藥，集中訓練。

第三周即是考試周。此時，腦袋裏記得多少知識已非重點，身體狀態和精神狀況才是關鍵。不論還有幾多課文未讀熟、幾多溫習卷未做，也不能犧牲休息時間和體力。

至於保持良好精神狀態，更是至為重要；我會在往後文章介紹如何緩和考試的緊張情緒。日常的課外活動，如羽毛球、小提琴、跳舞、電腦課程，通常會照常進行。我們會避免太刺激的玩樂，如參加大型派對、旅遊主題樂園等，並減少需要長距離交通的活動。

但是，絕對不可以取消所有課外活動、將全部時間拿來讀書。讓我重複：「絕對不可以取消所有活動」，因為孩子無法一時之間適應日常生活的重大改變；重大改變會增加心理壓力，令讀書的效果適得其反。

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