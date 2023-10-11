【肌肉痛症】女子周身痛持續4年被疑詐病呃保險　求醫終揭患「公主病」

▲ 台灣一名女子持續周身痛，輾轉求醫後終於發現罹患俗稱「公主病」的纖維肌痛症。

全身痠痛有可能是神經出現問題？台灣嘉義一名51歲陳姓女子持續4年全身疼痛，但多次求醫仍一無所獲、不知病因，甚至被懷疑是裝病騙取保險金。後來她輾轉至台中光田醫院就醫，才終於確認罹患俗稱「公主病」的纖維肌痛症。

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綜合《中天新聞》、《聯合新聞》等台灣媒體報道，陳女在4年前開始出現肌肉僵硬、廣泛性疼痛的現象，同時還伴有疲倦、憂鬱、焦慮、失眠等症狀。她向骨科、復健科等四處求醫後仍找不出病因，加上本身從事保險業，一度被懷疑是為了騙取保險金而「詐病」。但後來醫生為她進行檢查，發現其肌肉疼痛時往往伴隨著極度僵硬的症狀，甚至在門診打針時導致針頭難以進入，因此確認她的身體確實出現異常。

之後她輾轉至光田醫院求醫，終於確認患有俗稱「公主病」的纖維肌痛症。該院神經內科主任楊鈞百表示，纖維肌痛症是因中樞神經過於敏感，而導致神經在傳遞訊息時，將痛覺訊號異常放大；一般人覺得屬輕微痛感的疼痛，對患者來說卻可能是數倍甚至數十倍，而這種慢性且廣泛性的身體疼痛，也容易在進行按壓後引發劇痛。

楊鈞百指出，纖維肌痛症常見於20至50歲女性，但仍不清楚為何會造成這種慢性廣泛性疼痛，可能跟個人體質、壓力、心理創傷等因素有關。目前已知患者疼痛處的肌肉組織並無特定病理變化，但對按壓刺激所產生的閾值比正常人低，所以一般認為除了周邊神經系統被激活外，中樞神經系統的過度敏感化（hypersensitivity）應該扮演了更關鍵的角色。

那麼要如何治療纖維肌痛症？據報患者服用一般止痛藥效果不佳，而現在雖然有少數藥物可以針對此病進行治療，但對部分患者來說仍難以根治，疼痛問題時好時壞，令他們的生活品質大受影響。陳女在楊鈞百的建議下嘗試了「重複經顱磁刺激術（rTMS）」，連續進行3個療程後，復發頻率明顯減少，她指自己以前經常出現一周發作好幾次的情況，但目前已大概可以控制在2至3個月內才發作一次。

楊鈞百說明，rTMS的原理為透過短時間內重複激發的磁生電流效應，刺激或抑制腦部特定區域，從而調整腦部訊號，改善憂鬱或疼痛等症狀。他將腦部神經迴路比喻成電路板，指出纖維肌痛症就如同電流迴路出現異常，而rTMS可以透過調整腦部的情緒或疼痛迴路，減緩發作次數與程度。

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責任編輯：羅嘉欣