【工業意外】工權會對精進建築再涉嚴重意外感憤怒　倡承建商涉嚴重事故可被除牌

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佐敦渡華路一個消防發展項目地盤昨日（10日）發生工業意外，一名男工人由4米高的電纜架墮地，送院後不治。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今早（11日）在電台節目指，死者事發時的工作情況，包括有否正確使用安全帶、由昏迷至被發現期間的時間仍是未知之數，希望勞工處和承建商公開交代死者當時工作情況和地盤實施的安全措施。

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蕭倩文指，有關工程需要使用升降台，但有部分位置不適用，需要工人爬上電纜架工作。據了解，事發時工友獨自在電纜架工作，並有佩戴安全帶，惟未知有否配合獨立救生繩使用。蕭倩文又指，不排除死者及承建商均有責任，但承建商外判工作之餘都需要作出監管和巡查，呼籲盡快交代事件。工權會已聯絡大判，要求在死者後事方面協助家屬，做好恩恤安排。

對於精進建築近年多次涉及工業意外，蕭倩文感到失望和憤怒。雖然精進正因為安達臣道塌天秤事件被發展局暫停競投工務工程的資格，但蕭倩文認為要深入檢討問題源頭地盤和承建商的安全系統和人手安排，避免同類事故再發生，又建議如承建商涉及嚴重事故應被除牌，進一步增加阻嚇力。

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記者：吳穎嵛