【癌症殺手】媽媽摸到6歲女頸有硬塊　求醫揭患甲狀腺癌【附5大症狀】

▲ 媽媽摸到6歲女頸部有硬塊當發炎，求醫揭患甲狀腺癌。

甲狀腺癌是本港十大癌症之一，發現頸部有硬塊時切勿忽視，可能是罹患癌症。内地一名6歲女童近日摸到頸部兩邊有腫塊，求醫竟揭患「甲狀腺乳頭狀癌」，且已有淋巴結轉移。醫生坦言3個月内已收治3個病例。

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據《新聞晨報》報道，浙江一名6歲女童平時身體狀況良好，但近日沖涼時，媽媽無意間摸到她頸部兩邊都有硬硬的腫塊，便以為是發炎，淋巴結腫大，然而腫塊不但很硬，還推不動。父母急忙上網搜尋資料，其按網上指示按著腫塊讓孩子做吞嚥動作，結果發現腫塊隨著吞嚥動作上下移動，意識到是甲狀腺問題，遂馬上帶女兒前往醫院就診。

經超聲波檢查發現，女童甲狀腺兩側都有相對較大的結節，於是被轉送寧波市婦兒醫院耳鼻咽喉頭頸外科接受複查，結果顯示結節為惡性，且頸部淋巴結轉移，後經穿刺診斷，確診是甲狀腺乳頭狀癌。

主治醫生唐鳴副主任表示，短短3個月内已收治3個病例，而該名6歲女童是他們目前收治年齡最小的甲狀腺癌病童。他指出，兒童甲狀腺癌病發率遠低於成人，而目前已證實甲狀腺乳頭狀癌有一定遺傳傾向。

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除了遺傳因素外，甲狀腺癌成因亦跟電離輻射有關，如X線、螢光劑等，因此日常生活上要盡量遠離輻射，減少使用電子產品。另外，長期慢性炎症會導致腺體變硬、產生結節；而碘攝取不當，也容易導致兒童的甲狀腺病變。

唐醫生又提醒，兒童結節惡性率高於成年人，而且通常腫塊較為明顯，局部淋巴結轉移率也較高，因此家長容易誤診為「頸部淋巴病變」，需特別重視。

何謂甲狀腺癌？

根據醫管局資料，甲狀腺癌為本港十大癌症之一，不太常見，死亡率也較低。患者一般為中老年人，而女性患甲狀腺癌機率比男性高。甲狀腺位於頸部前面咽喉下面，呈蝴蝶狀，是一個內分泌組織，負責分泌甲狀腺素在甲狀腺後面的是副甲狀腺，負責分泌副甲狀腺素。

甲狀腺素能調節新陳代謝、血糖、心跳和腎功能等，而副甲狀腺素則可以調節身體鈣質、平衡骨骼的鈣質、促進小腸及腎臟吸收鈣質。當甲狀腺的細胞異常增生，舊細胞又未曾死亡，細胞便會不斷堆積，形成癌瘤。

甲狀腺癌可主要分為四類，發病對象不同，治療方法也可能不同：

1. 乳頭狀癌 (Papillary)：最普遍的一種，多出現於年青女性身上

2. 濾泡狀癌 (Follicular)：第二普遍的一種，大多發生於較年長的人身上

3. 髓質癌 (Medullary)：罕見的甲狀腺癌，家族遺傳的機會較高

4. 退行發育癌 (Anaplastic)：罕見的甲狀腺癌，患者多為60歲以上，癌瘤的生長速度較其他甲狀腺癌快，也不易治理。沒好好治理的乳頭狀癌會演變為此種癌症。

除以上類別外，甲狀腺也可能出現淋巴瘤，屬於非何傑金氏淋巴癌的一種，不過很罕見。

高危一族

據醫管局資料，甲狀腺癌的成因仍不清楚，有可能與以下因素有關：

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常見症狀

據醫管局資料，甲狀腺癌常見的徵狀包括：

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甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，可能會令你忽略或以為是其他疾病，假如你有懷疑，應該到醫生處檢查清楚，以免延誤病情。

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責任編輯：羅嘉欣