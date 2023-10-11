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【COLLAR成員】Day不忍芯駖被Hater攻擊　許軼親反擊兼讚隊友：好靚勁靚

娛樂 11:48 2023/10/11

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COLLAR成員芯駖慘被Hater狙擊。

女團COLLAR的成員許軼（Day）為其愛貓開設IG帳號，自然吸引不少粉絲、愛貓之人留意，至於Day的隊友李芯駖（Sum Ling）在其中一則帖文留言：「幾時俾姐姐餵？」，就隨即惹來Hater留言狙擊她，Day見狀就挺身而出，以愛貓的帳號作出反擊！

Day為芯駖發聲

Day早前上載一張餵貓貓吃零食照片，芯駖留言：「幾時俾姐姐餵？」，有Hater回應：「點解要俾芯0餵，到時沾染曬（晒）過時和X嘅氣質點算？」

然後Day以愛貓的帳號留言：「咩意思？？？」，對方以「咁都唔明，你唔覺得X咩就芯0？」作回應。

於是，Day再反擊︰「用個鬼ac，你真人應該仲X！」、「我覺得一啲都唔X，我覺得好靚勁靚，所以你可以唔洗再係（喺）度cm啦」。

【COLLAR成員】COLLAR為團歌獻出最性感一次　邀陳健朗客串Serrini填詞大講敢愛敢認

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芯駖憑才華人氣入選

在《我哋係COLLAR》節目中，節目中COLLAR成員們回到公司簽約，Marf得知芯駖將一同出道後感動到流淚，芯駖原本也以為自己沒有機會出道，但Wing認為COLLAR是一個新世代女團，需要有新嘗試。她欣賞芯駖的才華及人氣，所以決定加芯駖入COLLAR。

芯駖在《全民造星IV》中奪第四名，其並獲選加入COLLAR，她被網民稱為「女人天花板」。

除COLLAR團體工作外，她與Gao一同主持的《日本GAO芯假期》在熱播當中，參演的劇集《法與情》、電影《望月》則尚未出街。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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