【千億女友】郭嘉文樣子變精緻「大進化」　借歌回想與李澤楷關係

▲ 真係認唔到佢呀！

2015年港姐季軍郭嘉文與「小小超」李澤楷自拍拖後愛得甜蜜，更備受對方寵愛，不但不時一同出遊，又一起孖公仔出席活動。

但在2021年突然傳出兩人分手的消息，郭嘉文至今仍未有正面回應與李澤楷分手的傳聞是否屬實，二人感情成謎。

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樣子變精緻

之後，她鮮有現身公開場合，大多在社交網更新動向，日前她在IG story分享了她的最新近況，並分享一張最新的自拍大頭照，並配上Taylor Swift幾年前的《Cruel Summer》 (殘酷盛夏) 歌曲。

相中可見，郭嘉文樣子與以往大有變化，變得愈來愈精緻，絕對是「大進化」。該相片還顯示了幾句歌詞：「And it's new, the shape of your body. It's blue, the feeling I've got. And it's ooh, whoa, oh. It's a cruel summer. It's cool, that's what I tell 'em (你的身體輪廓，讓我感到新鮮，我擁有的感覺，是藍色的。這是一個殘酷的夏天，這一切都很酷，我是這樣告訴他們的) 」。

▲ 郭嘉文個樣唔同晒。

憑歌寄意?

這首歌的歌詞大意講述曲中女生在回憶她與男友的一段感情，並以壞男孩來形容她所愛的男人，渴望得到對方，亦很想設法留住對方。因為她很愛對方，又描寫了兩人關係的脆弱。

歌中最後一句「It’s a cruel summer with you (這是一個與你在一起的殘酷夏天) 」不禁令人聯想到郭嘉文與李澤楷是在夏天時傳出分手，故不少網民猜測郭嘉文是否借歌曲回想與李澤楷昔日的感情。

郭嘉文於2015年參選香港小姐奪得季軍而入行，隨後獲安排於《東張西望》擔任主持。但翌年被影到與李澤楷同遊東京爆出戀情，未幾榮升「楷女郎」的她與TVB結束合約過着悠閒生活。



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