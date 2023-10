【千億女友】郭嘉文樣子變精緻「大進化」　借歌回想與李澤楷關係

▲ 真係認唔到佢呀!

2015年港姐季軍郭嘉文與「小小超」李澤楷自拍拖後愛得甜蜜,更備受對方寵愛,不但不時一同出遊,又一起孖公仔出席活動。

但在2021年突然傳出兩人分手的消息,郭嘉文至今仍未有正面回應與李澤楷分手的傳聞是否屬實,二人感情成謎。

【香港小姐】與林凱恩+鄺潔楹約會相聚 前東張女神郭嘉文近照曝光

樣子變精緻

之後,她鮮有現身公開場合,大多在社交網更新動向,日前她在IG story分享了她的最新近況,並分享一張最新的自拍大頭照,並配上Taylor Swift幾年前的《Cruel Summer》 (殘酷盛夏) 歌曲。

相中可見,郭嘉文樣子與以往大有變化,變得愈來愈精緻,絕對是「大進化」。該相片還顯示了幾句歌詞:「And it's new, the shape of your body. It's blue, the feeling I've got. And it's ooh, whoa, oh. It's a cruel summer. It's cool, that's what I tell 'em (你的身體輪廓,讓我感到新鮮,我擁有的感覺,是藍色的。這是一個殘酷的夏天,這一切都很酷,我是這樣告訴他們的) 」。

▲ 郭嘉文個樣唔同晒。

憑歌寄意?

這首歌的歌詞大意講述曲中女生在回憶她與男友的一段感情,並以壞男孩來形容她所愛的男人,渴望得到對方,亦很想設法留住對方。因為她很愛對方,又描寫了兩人關係的脆弱。

歌中最後一句「It’s a cruel summer with you (這是一個與你在一起的殘酷夏天) 」不禁令人聯想到郭嘉文與李澤楷是在夏天時傳出分手,故不少網民猜測郭嘉文是否借歌曲回想與李澤楷昔日的感情。

郭嘉文於2015年參選香港小姐奪得季軍而入行,隨後獲安排於《東張西望》擔任主持。但翌年被影到與李澤楷同遊東京爆出戀情,未幾榮升「楷女郎」的她與TVB結束合約過着悠閒生活。



