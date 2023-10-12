【尖子心得】不補習不做補充練習考試奪高分 醫生尖子分享「級頭小朋友」讀書秘訣

▲ 《哪一天我們會飛》劇照。

網上家長論壇常討論「級頭小朋友」的溫習方法。「級頭」，即小學全級考頭幾名的學生。其觀察是：「平日很少時間溫書，臨考試才溫習。功課自動自覺做好。不做課外練習，沒去補習。讀海量課外書，經常看電視、玩遊戲。上學時常魂遊，在書上塗鴉。記性非常好、專注力強、好勝、悟性高，海綿般吸收知識。」我兒時也是「級頭」，上述觀察基本都符合，但內裏也有他們觀察不到的事。

怎樣做到級頭呢？我認為「讀海量課外書」是重點之一。因知識基礎夠闊，故老師一講就明。另外，對我來說，「平日不做課外練習，沒有去補習」也是考級頭的主要原因之一。由於不是整天二十四小時都泡在教科書的知識裏，故此，不會產生強烈的厭惡感，考試前溫習也不致於感到太沉悶，想考好的意願也比較強烈。

試想像，那些生活裏只有教科書的學生：上學是教科書，放學補習教科書，睡前溫習教科書，周末做相關的補充練習，假日上更多補習班、做更多的補充練習；而家長，也只關心學校教的知識。這些學生的思想被困在狹窄的學校教育範圍內，一定非常痛苦、極其厭倦，實在不能想像他們如何仍有挑戰考試的積極和鬥志。

「可是，我的孩子連學校教的知識都未懂，還哪來時間學課外知識？不是應該先搞好教科書上的東西嗎？」我想不是。孩子之所以學不懂教科書上的內容，並不是課程太深或孩子太笨，而是因為其他的知識不足，所以才會吸收不到。舉例說，你要訓練游泳選手，要求他天天游泳十小時，卻沒有配合健身、舉重、跑步、拉筋、休息、營養飲食或其他運動知識，只一味要他游游游；長遠來說，他可能游得好嗎？

故此，要提高孩子的「悟性」，必須先全面性增加生活的寬度和思想的深度，像中醫所說的「固本培元」；腦力強健、視野廣闊，學校的東西才能學得快而準。「海量閱讀課外書」是效果最好的；其次，看電視、參與各種活動、跟不同背景的人交流、培養獨立思考，都能增加智慧和學習能力。

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