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【食不安心】上水彩園邨食店店員拎匙羹做「面部刮痧」　網民大驚：前排先幫襯完

食用安全 15:50 2023/10/11

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上水彩園邨食店，店員拎匙羹做「面部刮痧」，網民大驚：前排先幫襯完

好嘔心！日前，有上水彩園邨街坊發現邨内一間食店中，一名店員正用店内匙羹做「面部刮痧」，更流露享受的樣子；片段流出後引起網民熱議。

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【活得健康啲】大埔振興推生酮牛丸牛漢堡　幫助燃燒脂肪食得健康

上水街坊在Facebook「上水人大聯盟」發帖，上傳影片指將彩園邨内某食店列入了黑名單。從街坊提供的影片可見，食店中一名男店員戴著手套，站在放置茶水、餐具的位置前，從枱面拿起一個匙羹，接著左手扶額，右手拿著匙羹就由額頭至下巴「起勢」刮臉！期間，店員閉著雙眼、緊皺眉頭，從五官中透露出他酸爽享受的模樣。最後，他用匙羹做完正臉「刮痧」後，又將匙羹轉移至左臉，沿著臉頰和額頭繼續刮；影片在此作結。

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網民大驚：前排先幫襯完！

這段長約14秒的影片流出後，瞬間引起網民熱議。有網民發現影片最後有拍攝到食店餐牌，從中可見地址，震驚表示「前排先幫襯完！」，未知餐食是否有被該名店員「加料」，細思極恐。亦有其他街坊認出食店，表示該店「態度差、食物差」，費用也不便宜，以後更加不會幫襯。

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責任編輯：羅嘉欣

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