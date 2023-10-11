【食不安心】大埔外賣車仔麵　港女驚見原條大蚯蚓：隔夜飯都嘔

▲ 大埔外賣車仔麵 ，碗內驚見原條大蚯蚓。

進食勿急，又有車仔麵出事！繼早前有人於車仔麵發現大蜈蚣後，有港女早前亦在大埔一間麵店外賣車仔麵時，驚見大蚯蚓，直指嚇得連「隔夜飯都嘔」出來。事件曝光後，瞬即引起熱議，有網民更安慰道：「原條放心啲，得半條就……」

最新影片:

女事主早前於Facebook「大埔人大埔谷」發帖指，將外賣車仔麵的拆袋拆膠蓋後，驚見大條蚯蚓於裡面。從她上載的圖片中，可見蚯蚓當時已被扔到膠袋內，其幼長的身軀有一處疑被滾湯燙傷，導致有一個大水泡。女事主直言為此感到相當驚嚇及嘔心:

條蚯蚓咁大條係碗麵度，隔夜飯都嘔。

▲ 有網民於大埔一間麵店外賣車仔麵時，驚見裡面有大蚯蚓。(fb圖片)

事件曝光後瞬即引起熱議，不少網民更留言指涉事麵店一向成疑「出名污糟」、「食過一次都覺得佢污糟」；有人取笑「證明啲菜冇農藥、應該食你唔死！」、「D菜係有機菜」、「食麵送補品」；有人亦安慰道「原條放心啲，得半條就.....」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣