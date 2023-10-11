【整容疑雲】Rain零濾鏡殘樣引熱議　李彩華上載自拍照平反：不帶妝容的我更有自信

▲ 李彩華上載自拍照反擊。

下月11日便迎來40歲的李彩華（Rain），其外貌向來是網民討論的話題，早前網傳一張李彩華跟粉絲的合照，零濾鏡下的她殘樣盡現兼皮膚乾燥，被批「40歲未夠就殘咗咁多」。

昨日（10月10日）李彩華於社交平台上載兩張自拍照，兼撰文為自己平反！

從照片所見，化淡妝的李彩華植了長長的眼睫毛，隱約可見毛孔和細紋，雖然並非素顏示人，相對平日的照片，已經少了點「膠味」。

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李彩華：不能給負能量打倒

帖文開首李彩華寫著「原相機的自己也可以很漂亮，主要看燈光」，李彩華續稱今日剛回家遇到樓下的保安，對方突然跑過來跟她說：「哎呀李小姐點解嗰張相⋯⋯瘋傳得咁犀利，明明你平時唔化妝都好靚，你一啲都唔係嗰張相咁樣衰，點解搞到咁？」

當刻李彩華即笑出來兼說：「係呀冇計啦，嗰日做嘢嘅地方啲頂燈真係好大鑊，影出嚟嘅相真係好樣衰⋯⋯哈哈唔緊要啦都過咗去喇。」

借保安哥哥一番話回應「面目全非」一事外，李彩華更寫道：

沒錯，已經過去了

我們要有正能量，要往好的方向去想

不能給負能量的人打倒 PS:有時候真的覺得不帶妝容的自己更漂亮，更有自信

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▲ 李彩華曾於直播時關掉濾鏡！（網上圖片）

出道逾廿年樣子不斷蛻變

李彩華於2000年出道，入行已經23年，眼大大兼鼻高的她天生麗質，更擁有一雙長腿，16歲那年，李彩華被星探發掘任兼職模特兒，其後轉當歌手，最為人熟悉的歌曲就是《你唔愛我啦》，另外拍攝電影和劇集。

初入行時的李彩華樣子清純，直至25歲時，李彩華首度被指「變臉」，面形突然變尖，當年她出席活動對媒體解釋是暴瘦所致。3年後，其下巴再度「拉長」，鼻子也變高，更被指撞樣周汶錡。

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之後，李彩華轉投內地發展，拍攝多部劇集並開始在內地走紅，她亦不時被網民質疑整容，指她變成臉尖眼大，樣子太不自然，驟眼看有點似李嘉欣。

長駐內地多年後，她由撞樣李嘉欣變回周汶錡，關了濾鏡後更老態盡現，有網民更誤認李彩華為女星薜凱琪。

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