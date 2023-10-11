【逆齡秘密】膠原蛋白隨年紀增長一點一滴流失 6個天然方法留住膠原蛋白

一旦提起膠原，就會使人想到膠原蛋白，這二者間有甚麼關係呢？其實，膠原蛋白即是膠原，是哺乳類動物和人體中一種非常重要的蛋白質，植物組織中並沒有這種蛋白質。名稱來自希臘語Kolla，意即膠水。

它有很強的伸張能力，是韌帶的主要成分，可使皮膚保持彈性，如果膠原蛋白老化，皮膚就會出現皺紋；它也是眼角膜的主要成分。膠原蛋白無法被人體直接吸收，口服會被分解為氨基酸。而外用的膠原蛋白產品，塗抹在皮膚後也跟其他蛋白質一樣，分子過大而無法滲透至真皮層，只能有保濕作用。

膠原蛋白是與生俱來的，身體內有一個結締組織叫做纖維母細胞（fibroblast），用來產生並維持身體膠原蛋白的水平，令我們天天精神爽利健康地生活。可是，隨着年紀增長，而我們又不好好地保護膠原蛋白的話，本來的膠原結締組織就開始支離破碎、流失，皮膚就出現鬆弛、皺紋、傷口不容易癒合，容易骨折、膝頭痛、肌肉也在流失。

須知道，膠原蛋白可以在皮膚表面形成一層保護膜，防止水份流失和紫外綫的傷害，那麼，有辦法補充膠原蛋白嗎？

既然膠原蛋白是與生俱來的，且會隨着年紀的增長而一點一滴地流失。要留住它，唯一的方法是我們永保青春不會老。這個永保青春當然不包括整容，整容使用的藥物是植入皮膚的，會跟着血管流走全身，往往會擾亂甚至破壞我們結締組織中的膠原水平。我們該用天然的方法來永保青春。

一、均衡飲食。也可以說是雜食，無論肉類、蔬果、澱粉質、豆類、酒類、甜品統統都吃，但適可而止，不偏吃某類，也不吃到過飽。除非宗教或疾病理由，不要隨便吃素，要先徵詢醫生或營養師的建議。

二、有良好的休息起居。晚上睡得不好嗎？翌日下午來個半小時以內的小睡。

三、不要把抑鬱不開心的事情放在心裏，可以的話，盡量把話說出來，這樣可以消消氣。做深呼吸十下，也是紓解不快的做法。或者對着鏡子大笑一陣，讓胸口鬱悶放鬆。

四、要養成幽默感和懂得自嘲。人生苦短沒有甚麼大不了的，看誰笑到最後而已。

五、多交朋友。自己也必須付出誠意，對方有需要幫忙時，必須義不容辭。

六、每日要做適合自己身體狀況的運動，最好是拉筋、體操，嚴防便秘。