【新手媽媽】孕婦半夜三更抽筋如何解救 脚趾向上蹺小腿會「鬆綁」

▲ 孕婦半夜抽筋快速解救方法。

孕婦其中一個苦處，就是抽筋。晚上睡到三更半夜，忽然被小腿的抽筋痛醒，最嚇人的感覺是腿給抽得快要斷了，痛苦加上驚恐，簡直就是活受罪。

如何解救呢？這時應淡定地把腳趾往上蹺，很快小腿就會「鬆綁」。孕婦抽筋的主要原因是缺鈣，因為這個時期是一份鈣兩份用。胎兒的成長需要鈣，準媽媽就必須跟胎兒一起分享，所以，醫生常勸說孕婦應多曬太陽，以獲取天然的維他命D，並攝取富含維他命D的食品，如牛奶、鮭魚（三文魚）、乳酪、雞蛋、肝……

各位準媽媽如果你的鈣攝取量不足的話，定會影響胎兒的生長發育的，例如剛呱呱墮地的嬰兒可能會患上「新生兒佝僂病」，有機會導致骨折；有嬰兒出生後僅一天，已被醫生發現他的右小腿骨折。

這是一名足月的新生兒，經一番追查，發現新生兒的母親原來嚴重缺乏維他命D，這會間接造成鈣磷的吸收不足，新生兒佝僂病可能會令嬰兒出現呼吸困難、骨折、發育遲緩、驚厥、抽筋、連帶日後的骨骼發育也會出現問題。維他命D攝取不足的話，孕婦除了會出現以上情況外，也會導致嬰兒早產。

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