【食不安心】港男網購40隻大閘蟹發黑發臭　要求退款被拒店方咁回應【附揀蟹貼士】

▲ 網購40隻大閘蟹發黑發臭，港男要求退款被拒店方咁回應。

秋風起，又到食大閘蟹的季節。近年不少人都會選擇網購大閘蟹，不過日前就有網民分享不快經歷，指自己購買了40隻大閘蟹，收到後竟發現蟹肉又黑又霉，直言「40隻全部放喺垃圾桶」。

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事主於Facebook群組「香港大閘蟹關注組」發文，表示在某間網店購買了40隻大閘蟹，但拆開後發現大閘蟹不新鮮，不但沒有蟹味，部分更是死蟹。他上傳與網店的對話內容，指還有20隻大閘蟹尚未拆開，但相信同樣有問題，因此要求店方退款，並直言「咁樣夾硬食，我真係驚食咗成家一齊要去醫院」。

店方回覆指，暫時未能提供退款，目前處理方法是補回隻數或現金待用券，其後又稱可能是地點遠或工場不停蒸而導致出現問題。但事主對處理方法感到不滿，他表示「可以在你面前馬上打開馬上看」、「如果你覺得無問題的話，你在我面前食幾隻就好了」。

▲ （FB「香港大閘蟹關注組」圖片）

不過，店方再強調只能下次補償或退回現金待用券，事主聞言回覆「還敢下次？！」，並向店方提供兩個解決方案，「要麼我拍視頻給你每隻打開然後放進垃圾桶，打開幾隻就退多少隻」，「或者視頻直接發到網上，這樣就不用退錢也不讓補償任何」，其後店方沒有再回覆 。

亦有網民於同一群組分享中伏經歷，指購買了7隻6.5 至7両的公蟹，收到後發現全部都不足秤，7隻蟹全部是死蟹，「全部啲肉都霉嘅，仲要有幾隻又黑又臭嘅」，她向店方投訴並要求退款，但卻遭到拒絕，遂發文提醒街坊購買時要小心。

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貼文引起網民熱議，不少人都表示網購大閘蟹容易中伏，「真係唔夠膽響網上買蟹，我情願去實體店買」、「我自己買大閘蟹，唔會幫襯網購，話晒真係海產，你都唔知嗰間店點處理」、「周街都係大閘蟹，睇清楚買信心好多，又唔係貴好多」。

揀大閘蟹要輕力按

揀選大閘蟹、洗蟹、蒸蟹及拆蟹其實都大有學問。新鮮的大閘蟹通常稱為「黃毛金爪」，黃毛即是在陽光照射下會呈啡紅色，輕力拉扯爪位時，會有反抗力，即代表夠生猛。一般約有4両半至5両已夠甘香肥美，揀蟹時可輕力按下眼位，如有即時反應即代表新鮮。

如買回家後並非即食的話，應先以濕毛巾敷住蟹身，亦不要拆走蟹身上的水草或綿繩，否則會被鋒利蟹鉗弄傷。而清蒸就是最常見食大閘蟹的方法，可品嘗蟹膏蟹黃原汁原味。

洗蟹方法︰

1.將大閘蟹放清水中浸10分鐘。

2.以硬身毛刷在蟹身、背、腹、咀及爪部輕力洗刷。

3.將蟹再浸清水10分鐘，讓污穢物分解出來。

蒸蟹方法：

1.先燒滾一鍋水，將紫蘇葉放水中。

2.大閘蟹蟹肚向上，平均放在碟上，隔水以大火蒸約22分鐘。

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拆蟹方法：

1.先揭開蟹蓋，用剪刀修剪蟹蓋邊緣，去除蟹心及蟹胃。

2.用剪刀剪走兩邊蟹鉗後，再剪走中間的肺部。

3.雙手分別捉緊兩邊蟹腳，向內用力屈，將蟹一分為二。

4.將依附着蟹肚的蟹奄拔走，並剪走蟹嘴附近的黑色部位。

5.如略嫌仍太大件的話，可以再將蟹剪開兩份。

6 將蟹鉗及蟹腳沿關節位剪開成細份，全部由側邊較軟身位置剪開，即可食用。

小貼士：

大閘蟹身上有些部位不宜食用，應先去除。例如呈六角形的蟹心，是蟹最寒的部位，要去掉。而蟹肺、蟹嘴、蟹胃及蟹奄等內臟，則易藏污穢，也不應進食。

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責任編輯：羅嘉欣