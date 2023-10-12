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【新手媽媽】懷孕第24至第36周容易抽筋 準媽媽睡前薑粉艾粉浸腳可防抽筋

育兒經 13:00 2023/10/12

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準媽媽、孕婦防止抽筋的方法。

孕婦抽筋也涉及血液循環問題，不少孕婦在懷孕期間，仍然會在寫字樓上班坐着工作，缺乏運動。婦女一旦身懷六甲，感覺特別疲累，於是會選擇坐着或臥着，這些姿態維持太久了，加上胎兒的重量，會增加腿部肌肉的負擔，令血液循環不佳，容易出現抽筋。這情況好發於懷孕期的第24至36周。

此外，懷孕期間水腫，是由於擴大的子宮阻礙了血液從腿部回流到心臟，令腿部水份增加。如果晚上睡覺時，常出現小腿抽筋的情況，我建議你每晚用熱水加薑粉、艾粉浸腳20分鐘。薑粉和艾粉都是很好的血液循環推動劑，薑和艾都能驅寒抗菌、通經絡及行氣活血，而且艾在中醫角度有溫經暖宮之效。浸完之後，既可防止小腿抽筋，又能有個優質睡眠。

此外，一日多次輕輕地按摩小腿，讓肌肉放鬆；或者臨睡前沖個熱水浴，讓血液循環順暢；又或者可以在晚飯後，散步十來分鐘。平日坐着時切不可翹腳，這樣會妨礙血液流通；至於坐着工作時，不妨動動腳趾，或轉轉足踝。還有最重要一點，常喝水為肌肉補充水份。

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撰文 : 李韡玲

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