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【星二代】苗彤主演新片將上映　 5年演員生涯靠自己闖出好成績

娛樂 12:39 2023/10/11

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好叻女！

苗僑偉（三哥）與戚美珍的32歲大女苗彤（Phoebe），於加拿大名校畢業，有傳她於數年前被TVB遊說參選《香港小姐競選》，不過苗彤不想靠父母並選擇留在美國及加拿大發展。

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主演短片將上映

現時已成為演員的Phoebe，日前在社交網分享兩張照片，介紹自己主演的短片《100 Days》，當中有劇照及海報，並透露將會在下月於溫哥華亞洲電影節上映。

根據片中簡介，這長約13分鐘的短片，內容圍繞華人文化傳統，家人和朋友會舉辦百日宴，歡迎嬰兒來到這個世界。一位意想不到的客人到來，一碗紅豆沙卻讓氣氛突然緊張起來。

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不靠父蔭

畢業於加拿大名校英屬哥倫比亞大學的苗彤最初喜愛攝影，曾任職攝影師的她於2017年舉辦過個人攝影展。

2018年她開始轉型當演員，並演出逾16部電視電影作品如《Upload》及《Get Shorty》，同時亦演出過電影《Parabola》、《Die in A Gunfight》及《The Past Never Dies》等，早前她更現身康城影展，憑自己實力闖出好成績。

她不靠父蔭選擇在外國打拼，爸爸苗僑偉跟媒體解釋：「因為女兒不想跟我的名字拉在一起。」如今Phoebe發展得愈來愈好，相信三哥與三嫂都非常放心，並為女兒感驕傲。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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