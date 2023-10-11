【腸胃炎】秋季腸胃炎OL15分鐘瀉5次 6個不吃法則防止秋季腸胃炎

▲ 秋季要預防腸胃炎。

從夏入秋，天氣驟然變清涼了，胃口也大開了。長輩又會提醒我們，這時節最緊要保暖、最緊要小心飲食。近日我辦公室的同事逐個請病假，都是傷風感冒咳嗽腸胃炎，看似是小病，但也可以好攞命的。

試想想，十五分鐘內瀉五次，是不是很要命？秋天，由於胃口變好就不知分寸地大地大喝，造成腸胃負擔。加上這也是個容易口乾舌燥的季節，如汽水一類的冷飲，就不知不覺地飲完一杯又一杯。結果當然就出現腹痛、腹瀉等腸胃病，例如急性腸胃炎，搞得人不斷拉肚子，有人會持續一星期才痊癒。

因此，在這個腸胃進入危險階段的季節，每餐不能吃得太飽。不吃如煎炸類的肥膩食品，不吃辛辣食品，不吃太熱或太冷的或太油膩的湯水；減吃粗纖維的食品，如洋葱、豆類、芥菜；奶類食品也要減吃，因為易產生胃酸；至於膳食纖維類食品，則應多吃。

此外，最重要的，是留意食物的衞生和安全，大牌檔一類的食檔就不要去了；同時，也要盡量減少飲宴一類的應酬。在日常活動方面，秋天適宜做些中低度有氧運動，尤其戶外慢跑、行山等。

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