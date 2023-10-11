Estee Lauder響應國際乳癌關注月　義賣Bobbie Brown+Le Mar指定限量產品

乳癌自1994年起已成為香港女性最常見的癌症 ，平均每14名女性中，就有1人有機會患上乳癌 。

而為喚起大眾對 乳健教育的意識和關注， 定下每年10月是國際乳癌關注月，又稱粉紅月，今年美粧集團Estee Lauder及旗下品牌由今個月開始推出限量粉紅絲帶產品義賣，大家可以一邊幫助抗癌組織，一邊扮靚，何樂而不為？

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自過去20年間，本港女性確診個案急增3倍，平均每天有13名女士確診。香港乳癌基金會最新數據指出本地患者有年輕化的趨勢，確診年齡中位數為58歲，最年輕患者不足25歲 。

一直以來，Estee Lauder集團透過「乳癌防治運動」來喚起大眾對乳健教育的意識和關注，適逢「乳癌防治運動」踏入30週年，今年集團以「 團結美麗力量，建立沒有乳癌的世界 」為本年度活動主題，推出限量粉紅絲帶產品義賣，參與的品牌包括集團旗下的Bobbi Brown、Clinique、Estee Lauder、Jo Malone London、La Mer和Origins等 。

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所有粉紅產品的收益將撥捐香港乳癌基金會及香港遺傳性乳癌家族資料庫，為婦女提供免費乳健檢查，並為乳癌患者，復康者及其家庭提供所需的支援服務。

記者：何偉雄