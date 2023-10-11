【昏迷女童】民事索償3年無奈與醫局和解　天瑜爸爸癌病纏身：我沒條件打官司

▲ 癌病纏身的天瑜爸爸接受訪問時坦言自己時日無多，無奈接受與醫管局和解，「我根本沒有條件打官司。」

8歲女童周天瑜於2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月進行腫瘤切除手術時發生醫療事故而淪為植物人，癱瘓臥床長達3年至今。周家命途坎坷，天瑜爸爸周先生近期證實患上惡性肌肉腫瘤及肺癌三期，有感時日無多，無奈接受醫管局的和解協議，天瑜爸爸直言賠償金額不多，會全用在天瑜身上。

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據了解，高等法院日前接納雙方的和解協議，透過賠償解決。醫管局表示，與病人家屬的和解申請獲法院批准，和解安排不代表事件中任何一方負上任何責任。天瑜爸爸基於內庭保密協議，不能透露和解條款，他接受TOPick訪問時表示，今次是無奈接受和解，這也沒辦法中的辦法。

我根本沒有條件跟他們打官司……為了天瑜的利益，亦只好無奈接受。

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仍會追討醫管局刑事責任

女兒因醫療事故而淪為植物人癱瘓臥床3年，當日女兒從手術室出來後卻面目全非，「口腫面腫，全身插滿針管，猶如科學怪人」，此情此景，天瑜爸爸仍歷歷在目。他指天瑜手術當天院方延遲輸血48分鐘，屬嚴重的錯誤，也有篡改手術紀錄之嫌。這3年來他一直四處奔走，為愛女尋求真相。因此他仍會繼續為天瑜追討醫管局的刑事責任，不會就此罷休。

可是天瑜爸爸不幸患癌，希望先為女兒爭取利益，希望日後有較多保障。他形容今次醫管局的賠償金額不多，「金額多少都不可能滿意的，都只會用在天瑜身上，因為根本就不多。」至於未來方向，他坦言前路茫茫。

真的不知道，發生了太多事，可能我需要好好想一下，自己最想要甚麼。

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天瑜爸爸早前曾與陸偉雄大律師會面，研究提出刑事控告的可能性，並上節目《東張西望》公開新證據，指控一名麻醉科醫生涉嫌篡改一份「液體進岀量」的手術紀錄。他當時引述陸大狀所言：

十分慶幸能跟陸大狀會面，感恩正義的陸大狀免費為我提供了很多寶貴的法律意見，真的獲益良多。正如陸大狀所言，如果真的有人不誠實地篡改醫療紀錄，這已經不再是天瑜一個人的事，而是香港醫療制度的問題，受害的將會是廣大巿民。所以這個事情我必定會追究到底。

▲ 周先生一家四口原本生活愉快，不料遭逢巨變。（黃建輝攝）

奮力抗癌盼安頓妻兒

周先生與太太還育有一名9歲患有自閉症的兒子，他早前亦接受過TOPick專訪談及家人，表示現階段最想安頓好妻兒，考慮到他需要接受治療，未必能照顧到他們，或許屆時反要人照顧。不過他直言「我不怕死」，為了妻兒必奮力抗癌。

我最大的牽掛是屋企人，安頓好他們，我走得安樂。可能我在天堂見返健康的天瑜，我會更開心。

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記者：林綺玲