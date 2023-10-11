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【大閘蟹】新派中菜烹調大閘蟹佳餚　The Chinese Library+胡同食補兼擅【內附地址】

休閒消費 12:19 2023/10/11

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時令大閘蟹約5- 6兩（胡同提供）

秋風乍起，菊黃蟹肥，又到品嘗大閘蟹的時節。位於尖沙咀的胡同以及位於中環大館的 The Chinese Library​​ 精心推出一系列時令大閘蟹佳餚，為饕客帶來滋味誘人的味覺享受。

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蟹粉燴花膠養陰潤燥

大閘蟹是每年入秋最令人期待的食材，The Chinese Library 主廚李振龍（Junno Li）特別設計出五款新菜式，讓一眾大閘蟹愛好者盡嚐獨有鮮味。其中「蟹粉拌手打烏冬」（198港元）及「蟹粉燴花膠」（468港元）入口香濃幼滑，矜貴花膠鋪上預先調製的蟹粉。養陰潤燥，更有美顏作用。

至於小食方面，則可選擇「蟹黃杏仁卷」（128港元）或「蟹肉雲吞」（98港元）。原汁原味更有「原隻蒸大閘蟹配薑茶」（398港元）可選雄蟹或雌蟹，必能俘虜食客味蕾。

蟹粉燴花膠（The Chinese Library提供）

The Chinese Library 位於古蹟活化項目大館之內，賓客將可在別具歷史韻味的環境中享用多款時令大閘蟹美饌以及城中最受歡迎的新派中菜。

The Chinese Library

地址：中環荷李活道 10 號「大館」1 座 1 樓
電話：2848 3088

蟹皇羹（胡同提供）

蟹中之王肉質鮮甜彈牙

在胡同，賓客將可一邊欣賞醉人的維港美景，一邊品嚐精緻的大閘蟹佳餚。七款新登場的期間限定菜式用料十足，當中包括濃郁的「蟹皇羹」（248港元）和熱騰騰的「蟹粉小籠包」（198港元），小籠包咬下肉汁滿瀉，濃郁鮮甜。「蟹皇帶子鍋巴」（338港元）口感豐富，而「大閘蟹」（每隻498港元）選用「蟹中之王」精心炮製，肉質鮮甜彈牙，教人回味無窮 。

蟹皇帶子鍋巴（胡同提供）

胡同

地址：尖沙咀中間道 15 號 H Zentre 18 樓
電話：3428 8342

編輯：葉翠華

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