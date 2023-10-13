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【秋季湯水】秋高氣爽皮膚乾燥 秋季滋潤補肺養顏湯水食譜

保健美顏 11:00 2023/10/13

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熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

秋高氣爽等於皮膚乾燥，再加上特強的紫外綫，嘿，如果不加以保養，包保你的皮膚又乾又黑，還有雀斑。於是，聰明的廣東人，就會煲許多滋潤補肺、養顏美味的湯水。

剛剛學了一個由好友、湯水專家Cally教授的靚湯，村料包括：山藥、甘筍、紅棗、杞子、雞，單看這個組合，已經可以想像煲出來的湯水有多甜潤。材料的分量悉隨尊便，視乎飲用人數增減，可以是一隻雞或半隻雞，甚或只放兩隻雞髀亦無妨，杞子二、三十粒已經可以，待湯熬煮45分鐘左右才後下，煲它十來分鐘即可享用。

我喜歡紅棗，所以放了15顆（去核的）、甘筍一個、新鮮山藥半枝，如果小小的一枝的話，不妨用上一整枝。Cally提醒我，此湯要落些薑片同煮，如果喜歡的話，也可以放入30至50毫升的米酒，令人想起坐月產婦雞酒湯，既能滋補又能暖胃。

山藥近年在湯水中很受歡迎的材料，聽說它有紓緩衰老、減肥護膚、固腎填精等功效，是以男女皆宜，久不久吃一次就足夠了。

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撰文 : 李韡玲

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