【秋季湯水】秋高氣爽皮膚乾燥 秋季滋潤補肺養顏湯水食譜

秋高氣爽等於皮膚乾燥，再加上特強的紫外綫，嘿，如果不加以保養，包保你的皮膚又乾又黑，還有雀斑。於是，聰明的廣東人，就會煲許多滋潤補肺、養顏美味的湯水。

剛剛學了一個由好友、湯水專家Cally教授的靚湯，村料包括：山藥、甘筍、紅棗、杞子、雞，單看這個組合，已經可以想像煲出來的湯水有多甜潤。材料的分量悉隨尊便，視乎飲用人數增減，可以是一隻雞或半隻雞，甚或只放兩隻雞髀亦無妨，杞子二、三十粒已經可以，待湯熬煮45分鐘左右才後下，煲它十來分鐘即可享用。

我喜歡紅棗，所以放了15顆（去核的）、甘筍一個、新鮮山藥半枝，如果小小的一枝的話，不妨用上一整枝。Cally提醒我，此湯要落些薑片同煮，如果喜歡的話，也可以放入30至50毫升的米酒，令人想起坐月產婦雞酒湯，既能滋補又能暖胃。

山藥近年在湯水中很受歡迎的材料，聽說它有紓緩衰老、減肥護膚、固腎填精等功效，是以男女皆宜，久不久吃一次就足夠了。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm