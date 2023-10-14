【新手爸媽】陪月嫌媽媽蠢讚爸爸最聰明 事後媽媽驚悉苦心：感恩遇上

很多當新任爸媽都會聘請陪月，讓媽媽產後好好休息，以及期望 BB 能獲得更好的照顧。內地一名爸爸在網上發帖，分享聘用陪月的戲劇性經歷，指陪月員十分嫌棄自己老婆，卻大讚他是「最聰明的寶爸」教什麼會什麼，於是教了他多項湊BB 技巧，甚至煮上奶菜等，不知不覺間自己成為暖爸 。完成坐月後，本來被陪月嫌棄的老婆，突然恍然大悟陪月員的用心良苦，直誇獎陪月員「有大智慧」。

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被陪圳成全能暖爸



綜合内地媒體報道，該名爸爸分享陪月一直對太太百般挑剔，「說她不會換尿片、不會抱孩子，就讓她坐那裏躺着休息，只要抱下孩子馬上說抱的姿勢不對」。坐月後期，太太想學排氣操、撫觸手法、幫寶寶洗澡等，陪月員說她笨、學得慢，沒有教她，「結果我老婆感覺都快有產後憂鬱症了，很不開心」。

不過，陪月員對爸爸態度截然不同了，一直讚他聰明，「是她見過最聰明的寶爸，學甚麼都學得快」，於是教會他排氣操、撫觸手法、洗澡、給寶寶翻身、掃風，以及記綠吃奶時間、寶寶嘔奶嗆奶緊急處理辦法、甚至教授上奶菜的煮法，幫老婆通乳，當老婆塞奶時，幫她如何排奶。

直誇陪月員有大智慧



轉眼間，老婆完成坐月，陪月離開，她除了餵奶外，其餘技能都沒學到，偶爾想幫 BB 洗澡時或翻身時，都會擔心傷害到 BB，結果事主成為了照顧 BB 的主理人，也最了解孩子的需要。

老婆某日突然有所頓悟，直誇獎陪月員「有大智慧」，當初不是嫌棄她，而是在幫她，陪月員不斷讚揚老公，使他有動力學習育兒技能，這下變成他包辦一切湊孩子的重任，反而自己可以輕輕鬆鬆過日子。

▲ 《BB 來了》劇照

內地網民：天降活菩薩



看完帖文後，網民亦大讚陪月員，「看前一半，生氣無語甚麼玩意兒。看後一半，天降活菩薩」、「看到前面我懷疑月嫂喜歡孩子爸，看得我想罵，後面，對不起我道歉，月嫂真有你的」、「這月嫂真好啊」、「這麼好的月嫂不多見啊」。他們亦指陪月員做法正確，產後媽媽應該多休息，剛開始湊寶寶的男人耳根子也軟，被陪月員月一誇，就甘心情願地學習照顧。甚至有人提出，這位陪月員「值得全國巡迴培訓」。

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責任編輯︰王明芳