【均衡飲食】男子長年茹素皮膚潰爛20年　吃五花肉一周後竟奇蹟好轉

▲ 台灣有醫生分享病例，指一名長年茹素且受皮膚潰爛困擾的患者在吃了五花肉後，病情竟然奇蹟好轉。

飲食需均衡！台灣有醫生分享病例，指一名患者長期茹素、滴油不沾，但皮膚潰爛20年，多次求醫都無法治癒，直到開始攝取脂肪，吃下幾片五花肉，結果皮膚狀況居然在一周後奇蹟好轉，讓他忍不住直呼「見鬼了」。

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台灣家醫科醫生宋晏仁近日在節目《醫師好辣》中分享病例，表示該名患者因聽信「脂肪對身體不好」的說法而長年吃全素，所有菜都只用水煮「白烚」、滴油不沾，但皮膚就莫名潰爛長達20年，且遍尋名醫都找不出原因，令他相當苦惱。

直到有一天該名患者聽說「吃脂肪可能有點好處」，於是決定嘗試攝取脂肪，吃了幾片五花肉，結果一周後皮膚病竟奇蹟好轉。眼見皮膚狀況有所改善，他便改回無油飲食，不料2周後病情再度復發，但之後再吃回五花肉又好轉。宋晏仁透露，該名身處美國的患者當時甚至專程搭機回台灣拜訪，見面時說「你在電視上講的那件事是真的，油不能完全不吃」，親眼見證飲食對身體帶來的改變。

台灣皮膚科醫生趙昭明就曾說明，油脂對於皮膚非常重要，同時亦具有保暖及保護內臟的功能，一旦長期不吃油脂，會讓皮膚和身體代謝都出現問題。然而他亦提醒，油脂好與不好相差甚遠，要是「吃錯油脂」有機會造成皮膚發炎、過敏，「不好的油飽和脂肪酸多，容易刺激皮膚發炎，假設吃太多這樣的油，皮膚穩定度就會變差」。

那麼平日該如何選擇「好的油脂」？北投健康管理醫院營養師潘富子就建議可選擇橄欖油，因其富含30餘種「橄欖多酚」，而多酚是優異的抗氧化物，有幫助人體抵抗發炎的功效。此外，橄欖油本身也有較高含量的α型態維他命E，有助清除自由基，保護身體的脂溶性組織，例如血管、細胞膜等，更可預防低密度脂蛋白LDL、結構脂肪酸等脂溶性物質氧化對身體造成的傷害。

潘富子補充，橄欖油內也含有「單元不飽和脂肪酸」、「植物固醇」，並指出單元不飽和脂肪可幫助增加好的膽固醇（HDL）、減少壞的膽固醇（LDL），以及降低罹患冠心病的風險；而植物固醇則以β-sitosterol為主，結構上與膽固醇相似，可與腸道中的膽固醇競爭被人體吸收的機率，沒被人體吸收者就會隨著糞便排出體外。

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責任編輯：羅嘉欣