【外遊注意】內地女$324越南住一晚酒店　半夜疑似被老鼠咬傷口流膿

▲ 內地女$324越南住一晚酒店 ，半夜疑似被老鼠咬傷口流膿。

去越南旅行注意！有內地女網民於越南酒店住宿時，半夜疑被老鼠所咬，手上更留下看似是牙印的痕跡。女子回國後，傷口已發癢發燙兼出膿，需即時到醫院求醫，花了千多元打了多支疫苗。她事後於社交平台作出控訴，直指自己為此感到十分崩潰，並提醒民眾到越南旅行，要小心當地老鼠。

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女事主於小紅書講述事件指，她於9月30日至10月5日趁長假到越南旅行，並租住了約人民幣300元（約港幣324元）一晚的當地中價酒店，未想到竟是惡夢的開端。女事主首先投訴房內冷氣失靈，要求維修或轉房，職員口頭上答應， 但轉頭就忘記。她最後只可以忍著酷熱，晚上不蓋被便抱頭大睡，直到第2天醒來才發現手上有細小傷口，一開始她誤以為是被蜘蛛咬，未有理會就繼續旅程。

▲ (小紅書圖片)

直到回國後，女事主指家人一眼便看出，她手上的正是老鼠牙印，令她即時感到十分驚嚇。她指當時傷口已惡化至「發癢發燙伴隨出膿了」，她因此被家人帶到急症室治療，花費千多元人民幣注射多種疫苗，回家後整個人崩潰了兩天，躺在床上無法言喻。女事主指自己最害怕老鼠，未想到因去越南被「天敵」所咬。

醫生開了一千多塊的藥水，破傷風，狂犬病疫苗，狂犬病人免疫球蛋白，左一針，右一針....注射傷口周圍一公分要全部打腫...

鼠咬可致死

鼠患嚴重究竟如何危及市民？據食環署網頁，老鼠屬病毒及細菌等的宿主，如接觸染病患鼠的排洩物，或經患鼠咬到，就有機會患上鼠咬熱或漢坦病等鼠傳疾病；當中如感染漢坦病或致發熱、肌肉痛及腸胃道徵狀，及後會有突然呼吸困難及血壓低，並迅速演變成呼吸衰竭及休克，死亡率可高達38%。

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責任編輯：羅嘉欣