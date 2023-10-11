【秋季潤燥】秋風起乾燥易致敏感乾咳　中醫推介2款食療潤肺養陰

▲ 秋風起乾燥易致敏感乾咳，中醫推介2款食療潤肺養陰。

颱風過後，天氣清涼，秋涼季節終於來到。註冊中醫師陳家信提醒大家，天氣漸漸轉涼，容易令鼻敏感發作，要注意適時穿衣加長加厚；秋燥更易傷肺，特別推介2款食療，潤肺生津兼養陰。

最新影片：

陳醫師指出：

秋季屬金，與肺相應，而燥為秋季的主氣，所以秋燥更易傷肺。肺為嬌臟，喜潤惡燥，所以秋宜養陰潤肺。 肺主氣，又主皮毛，與大腸相表裹。秋燥容易出現氣管敏感乾咳、皮膚敏感乾燥、大便秘結等，皆與陰津不足有關。

「益氣養陰斂汗」湯水 + 潤肺糖水

趁近日天氣仍未十分乾燥之時，宜先保持涼爽和濕潤，好讓水份津液和營養，收藏於體內，準備冬季之來臨。陳醫師提醒，除了補水之外，亦可以減少水份流失。避免過量劇烈運動，持續出汗而流失水份。如沒有出現病汗或是藥汗，可煎服一碗有益氣養陰斂汗之效的湯水。但不論是否汗多，日常都要注意保充水份，以清水為佳。

另外，陳醫師又推介「核桃雪耳南北杏蓮子百合糖水」，幫助潤肺生津，健脾補腎：

核桃味甘性溫。歸腎、肺、大腸經。多用於腰膝酸軟、虛寒喘嗽、腸燥便秘。雪耳性甘味平，歸肺、胃、腎經。多用於虛勞咳嗽、津少口渴、病後體虛等。南杏（甜杏仁）潤肺效果較好，而北杏（苦杏仁）則長於止咳平喘。北杏有小毒，量不能多，一般成人不超過三錢一日。蓮子配百合，養心安神。蓮子補脾腎，百合養潤肺。可舒緩偶然氣管敏感的乾咳無痰、皮膚乾燥痕癢和大便乾硬。

點擊大圖獲取2款食療食譜：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

內容獲「陳家信中醫師」授權轉載。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：張沛