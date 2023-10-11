【失蹤人士】男拔中六生失蹤8日　母親fb發文盼神蹟降臨兒子身上

▲ 曾太於fb發布尋人啟事最新資訊。（曾太fb）

警方、消防處和民安隊，繼續於山頭搜索失蹤的17歲拔萃男書院學生Matthew曾憲哲。母親曾太於fb發文，表明感謝人員堅持搜索。

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曾太fb全文

小兒憲哲已失蹤8日，至今仍然未被尋回。今次事件深感香港人的友愛和溫暖。非常感謝警方、消防、攀山拯救隊及民安隊堅持不懈地在馬鞍山郊野公園和鄰近上山搜索。也感謝拔萃舊生、親友和義務民間搜索隊。

雖然經過九號風球和黑色暴雨，願神蹟降臨在Matthew身上。請繼續為搜索部隊和Matthew禱告。

曾太接受傳媒訪問時表示，大家各方也很盡力在尋找。可是其實沒甚麼大進展，唯有大家一起祈禱。

民間搜索隊「香港守望者服務團」亦有上山進行搜救，攜同探尋工具，到馬鞍山村礦洞及山溪位置搜索，盼找到有用線索。

任何人士如有失蹤人士的消息，可致電 28601040 或 98860034 與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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責任編輯：吳卓峰