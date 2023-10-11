【香港人在北京】陳展鵬「尿袋」的誤會被指腎虧超爆笑　吳若希吼中四合院商機勁市儈

陳展鵬、洪永城、吳若希、蔡潔、戴祖儀、傅嘉莉、吳業坤等參演TVB劇《香港人在北京》，在昨晚（10月10日）播出的第2集，視帝陳展鵬繼續大晒喜劇細胞。

《香港人在北京》劇情講述港仁（陳展鵬飾）和太太鄺海倫（吳若希Jinny飾）正式到北京生活，「升呢」北京分公司CEO的港仁與下屬因語言和文化差異鬧出不少笑話，港仁吩咐秘書為他安排生活用品，其中一樣物品是「尿袋」（移動電源），豈料秘書誤會他想要真．尿袋，港仁旋即被瘋傳腎虧。

對此港仁唔嬲不特止，還以爆笑港普化解與下屬之間的藩籬，展現出香港人靈活多變的精神。

至於暫時過著闊太生活的海倫，則參加Local Tour打發時間，當其他團友紛紛感嘆四合院充滿文化氣息，惟海倫卻感受到金錢的味道：「四合院非常值得投資，它的回報率非常高！」盡顯市儈一面。

展鵬讚盧慶輝好Fit

而在《香港人在北京》播出前已備受期待的盧慶輝，昨晚一集霸氣登場。原來港仁只是傀儡CEO，在他之上還有更高級的大中華CEO丁志強（盧慶輝飾），志強更是港仁昔日宿敵。

志強除一直看不起港仁靠小聰明上位，對於當年自己因交通意外入院、港仁取代他僥倖上位一事亦一直耿耿於懷，故刻意將港仁「明升暗降」，並以強總身份向港仁拋下不可能任務—將廢棄工廠改造成文創園，一句：「搞得掂留低，搞唔掂就執包袱返香港」更是霸氣盡現。

談到與盧慶輝（Marco）鬥戲，展鵬透露今次兩人是首次正式合作：「同Marco都好耐冇見面，佢仲係好Fit！今次佢做我上司，佢所有嘢都拿捏得好，同佢演戲好有火花！」並大賣關子謂：「劇集嘅Ending我相信觀眾唔會估到！」

另一邊廂港文（洪永城飾）北上真相同時揭盅！事緣之前港文因飲醉酒，助手Funny（傅嘉莉Kelly飾）孭他返回工作室，一直暗戀港文的Funny意亂情迷下錫了港文一啖。

港文之後透過CCTV得悉事件始末，一直當Funny兄弟的他不知道如何面對，才借意去北京探望哥哥「走佬」逃避Funny。

對於Kelly的男仔頭造型，不少網友給予正評：「呢個造型真係差啲認唔出係你」、「形象百變、戲路超闊！」、「小雲look好可愛！」

最新影片推介：陳嘉慧專訪