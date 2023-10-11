【私立學校】全港33間私立小學23/24年度學費一覽　近8成加價最貴每年13萬元

▲ 全港33間私立小學2023/24學年學費一覽。

直資及私立學校中不乏傳統名校，家長在新學年都陸續開始安排小朋友的升小之路，除了了解各校的教學特色，學費也是重要考慮。TOPick根據學校網頁及最新出爐的《小學概覽2023》，羅列全港33間私立小學2023/24學年學費，以供家長參考，預算子女的教育費。

本港32間私立小學中，有25間在新學年學費都上調，加幅由3%至逾1成不等，當中加幅最多的是啟思小學，由2022/23年度的12萬加至13.3萬元，加幅達11%；此外，拔萃女小學亦由7萬元加至7.5萬元，加幅亦高達7%。

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有7間小學新學年沒有加價，當中包括聖保祿學校（小學部）、德望小學暨幼稚園、基督教香港信義會啟信學校等，另激活英文小學更減價，由2022/23學年的10.5萬元減至24/25學年的10.1萬元。

另外，創立逾60年的玫瑰崗學校，其辦學團體計劃2025至2026學年結束後，停辦中學部。而玫瑰崗學校小學部則將於2024/25學年起由國際學校香港道爾頓學校接辦，玫瑰崗學校小學部在2023/24學年學費與上學年一樣為4.9萬元，但2024/25學年學費則大幅加至7.8萬元。

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2023/24年度私立小學學費如下：

港島區

嘉諾撒聖心學校私立部

地區︰中西區

宗教︰天主教

直屬中學︰嘉諾撒聖心書院

學費︰$51,120

聖嘉勒小學

地區︰中西區

宗教︰天主教

直屬中學︰聖嘉勒女書院

學費︰$51,000

救恩學校

地區︰中西區

宗教︰基督教

聯繫中學︰匯基書院（東九龍）

學費︰$65,000 (待定)

聖類斯中學（小學部）

地區︰中西區

宗教︰天主教

直屬中學︰聖類斯中學

學費︰$48,800

聖士提反書院附屬小學

地區︰南區

宗教︰基督教

直屬中學︰聖士提反書院

學費︰$92,500

聖保祿學校（小學部）

地區︰灣仔區

宗教︰天主教

直屬中學︰聖保祿學校

學費︰$55,000

高主教書院小學部

地區︰灣仔區

宗教︰天主教

直屬中學︰高主教書院

學費︰$55,000

香港真光中學（小學部）

地區︰灣仔區

宗教︰基督教

聯繫中學︰香港真光中學

學費︰$60,000

香港道爾頓學校 (玫瑰崗)

地區︰灣仔區

宗教︰天主教

聯繫中學︰玫瑰崗中學

學費︰$49,000

蘇浙小學

地區︰東區

學費︰$50,500

九龍區

拔萃女小學

地區︰油尖旺區

宗教︰基督教

一條龍中學︰拔萃女書院

學費︰$75,000

香港培正小學

地區︰九龍城區

宗教︰基督教

直屬中學︰香港培正中學

學費︰$61,400

民生書院小學

地區︰九龍城區

宗教︰基督教

直屬中學︰民生書院

學費︰$59,950

九龍塘宣道小學

地區︰九龍城區

宗教︰基督教

學費︰$59,450

啟思小學

地區︰九龍城區

宗教︰基督教

學費︰$133,980

九龍塘學校（小學部）

地區︰九龍城區

學費︰$64,000

九龍真光中學（小學部）

地區︰九龍城區

宗教︰基督教

聯繫中學︰九龍真光中學

學費︰$61,290

香港培道小學

地區︰九龍城區

宗教︰基督教

聯繫中學︰香港培道中學

學費︰$55,100

聖三一堂小學

地區︰九龍城區

宗教︰基督教

聯繫中學︰聖公會聖三一堂中學

學費︰$55,000

聖若望英文書院（小學部）

地區︰九龍城區

宗教︰天主教

學費︰$73,000

九龍禮賢學校

地區︰深水埗區

宗教︰基督教

學費︰$54,900

啟基學校

地區︰深水埗區

宗教︰基督教

學費︰$68,348

崇真小學暨幼稚園 (英文小學部)

地區︰深水埗區

宗教︰基督教

學費︰$61,200

聖方濟各英文小學

地區︰深水埗區

宗教︰天主教

學費︰$52,800

德雅小學

地區︰深水埗區

宗教︰天主教

學費︰$44,000

德望小學暨幼稚園

地區︰黃大仙區

宗教︰天主教

學費︰$43,400

國際基督教優質音樂中學暨小學

地區︰黃大仙區

宗教︰基督教

一條龍中學︰國際基督教優質音樂中學暨小學（中學部）

學費︰$60,000

聖母小學

地區︰黃大仙區

宗教︰天主教

直屬中學︰聖母書院

學費︰$42,000

地利亞英文小學暨幼稚園

地區︰深水埗區

學費︰$35,500

聖若瑟英文小學

地區︰觀塘區

宗教︰天主教

直屬中學︰聖若瑟英文中學

學費︰$49,800

新界區

基督教香港信義會啟信學校

地區︰元朗區

宗教︰基督教

學費︰$64,000

英藝小學暨幼稚園

地區︰元朗區

學費︰$85,800

激活英文小學

地區︰元朗區

宗教︰基督教

學費︰$101,000

*學費為2023/24年度小一學費；一切以學校公布資料為準。

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責任編輯：林愛娜