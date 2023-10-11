【私立學校】全港33間私立小學23/24年度學費一覽 近8成加價最貴每年13萬元
直資及私立學校中不乏傳統名校，家長在新學年都陸續開始安排小朋友的升小之路，除了了解各校的教學特色，學費也是重要考慮。TOPick根據學校網頁及最新出爐的《小學概覽2023》，羅列全港33間私立小學2023/24學年學費，以供家長參考，預算子女的教育費。
本港32間私立小學中，有25間在新學年學費都上調，加幅由3%至逾1成不等，當中加幅最多的是啟思小學，由2022/23年度的12萬加至13.3萬元，加幅達11%；此外，拔萃女小學亦由7萬元加至7.5萬元，加幅亦高達7%。
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有7間小學新學年沒有加價，當中包括聖保祿學校（小學部）、德望小學暨幼稚園、基督教香港信義會啟信學校等，另激活英文小學更減價，由2022/23學年的10.5萬元減至24/25學年的10.1萬元。
另外，創立逾60年的玫瑰崗學校，其辦學團體計劃2025至2026學年結束後，停辦中學部。而玫瑰崗學校小學部則將於2024/25學年起由國際學校香港道爾頓學校接辦，玫瑰崗學校小學部在2023/24學年學費與上學年一樣為4.9萬元，但2024/25學年學費則大幅加至7.8萬元。
2023/24年度私立小學學費如下：
港島區
嘉諾撒聖心學校私立部
地區︰中西區
宗教︰天主教
直屬中學︰嘉諾撒聖心書院
學費︰$51,120
聖嘉勒小學
地區︰中西區
宗教︰天主教
直屬中學︰聖嘉勒女書院
學費︰$51,000
救恩學校
地區︰中西區
宗教︰基督教
聯繫中學︰匯基書院（東九龍）
學費︰$65,000 (待定)
聖類斯中學（小學部）
地區︰中西區
宗教︰天主教
直屬中學︰聖類斯中學
學費︰$48,800
聖士提反書院附屬小學
地區︰南區
宗教︰基督教
直屬中學︰聖士提反書院
學費︰$92,500
聖保祿學校（小學部）
地區︰灣仔區
宗教︰天主教
直屬中學︰聖保祿學校
學費︰$55,000
高主教書院小學部
地區︰灣仔區
宗教︰天主教
直屬中學︰高主教書院
學費︰$55,000
香港真光中學（小學部）
地區︰灣仔區
宗教︰基督教
聯繫中學︰香港真光中學
學費︰$60,000
香港道爾頓學校 (玫瑰崗)
地區︰灣仔區
宗教︰天主教
聯繫中學︰玫瑰崗中學
學費︰$49,000
蘇浙小學
地區︰東區
學費︰$50,500
九龍區
拔萃女小學
地區︰油尖旺區
宗教︰基督教
一條龍中學︰拔萃女書院
學費︰$75,000
香港培正小學
地區︰九龍城區
宗教︰基督教
直屬中學︰香港培正中學
學費︰$61,400
民生書院小學
地區︰九龍城區
宗教︰基督教
直屬中學︰民生書院
學費︰$59,950
九龍塘宣道小學
地區︰九龍城區
宗教︰基督教
學費︰$59,450
啟思小學
地區︰九龍城區
宗教︰基督教
學費︰$133,980
九龍塘學校（小學部）
地區︰九龍城區
學費︰$64,000
九龍真光中學（小學部）
地區︰九龍城區
宗教︰基督教
聯繫中學︰九龍真光中學
學費︰$61,290
香港培道小學
地區︰九龍城區
宗教︰基督教
聯繫中學︰香港培道中學
學費︰$55,100
聖三一堂小學
地區︰九龍城區
宗教︰基督教
聯繫中學︰聖公會聖三一堂中學
學費︰$55,000
聖若望英文書院（小學部）
地區︰九龍城區
宗教︰天主教
學費︰$73,000
九龍禮賢學校
地區︰深水埗區
宗教︰基督教
學費︰$54,900
啟基學校
地區︰深水埗區
宗教︰基督教
學費︰$68,348
崇真小學暨幼稚園 (英文小學部)
地區︰深水埗區
宗教︰基督教
學費︰$61,200
聖方濟各英文小學
地區︰深水埗區
宗教︰天主教
學費︰$52,800
德雅小學
地區︰深水埗區
宗教︰天主教
學費︰$44,000
德望小學暨幼稚園
地區︰黃大仙區
宗教︰天主教
學費︰$43,400
國際基督教優質音樂中學暨小學
地區︰黃大仙區
宗教︰基督教
一條龍中學︰國際基督教優質音樂中學暨小學（中學部）
學費︰$60,000
聖母小學
地區︰黃大仙區
宗教︰天主教
直屬中學︰聖母書院
學費︰$42,000
地利亞英文小學暨幼稚園
地區︰深水埗區
學費︰$35,500
聖若瑟英文小學
地區︰觀塘區
宗教︰天主教
直屬中學︰聖若瑟英文中學
學費︰$49,800
新界區
基督教香港信義會啟信學校
地區︰元朗區
宗教︰基督教
學費︰$64,000
英藝小學暨幼稚園
地區︰元朗區
學費︰$85,800
激活英文小學
地區︰元朗區
宗教︰基督教
學費︰$101,000
*學費為2023/24年度小一學費；一切以學校公布資料為準。
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責任編輯：林愛娜