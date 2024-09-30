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私立小學學費｜2024/2025全港32間私立小學學費一覽　21間加學費拔萃女小學增幅達5.3%

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

2024/25學年全港33間私立小學學費一覽。

【直私學校/傳統名校/私立學費/私立小學學費/拔萃女小學/女拔小】直資及私立學校中不乏傳統名校，家長在新學年都陸續開始安排小朋友的升小之路，除了了解各校的教學特色，學費也是重要考慮。TOPick根據學校網頁及最新出爐的《小學概覽2024》，羅列全港32間私立小學2024/25學年學費，以供家長參考，預算子女的教育費。

本港32間私立小學中，有21間在新學年學費都上調，當中加幅最多的是激活英文小學小學，由2023/24年度的$101,000加至$116,600元，加幅達15.4%；此外，拔萃女小學亦由$75,000元加至$79,000，加幅亦高達5.3%。有10間小學新學年沒有加價。

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2024/25年度私立小學學費如下：

港島區

私立小學學費｜嘉諾撒聖心學校私立部

地區︰中西區
宗教︰天主教
直屬中學︰嘉諾撒聖心書院
學費︰$51,120 

*學費與2023/24年度不變

私立小學學費｜聖嘉勒小學

聖嘉勒小學。（香港經濟日報資料圖片）

地區︰中西區
宗教︰天主教
直屬中學︰聖嘉勒女書院
學費︰$51,000

*學費與2023/24年度不變

私立小學學費｜救恩學校

地區︰中西區
宗教︰基督教
聯繫中學︰匯基書院（東九龍）
學費︰$67,200（待定）

*學費由2023/24年度$65,000加至2024/25年度$67,200（待定）

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升中概況｜12間熱門直資私小升中概況　呢間小學99%畢業生入讀英中

聖類斯中學（小學部）。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜聖類斯中學（小學部）

地區︰中西區
宗教︰天主教
直屬中學︰聖類斯中學
學費︰$48,800

*學費與2023/24年度不變

私立小學學費｜聖士提反書院附屬小學

地區︰南區
宗教︰基督教
直屬中學︰聖士提反書院
學費︰$92,500

*學費與2023/24年度不變

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星二代｜蘇永康7歲兒子一身名牌為父慶生　讀聖士提反每年學費呢個數

私立小學學費｜聖保祿學校（小學部）

地區︰灣仔區
宗教︰天主教
直屬中學︰聖保祿學校
學費︰$55,000 (P.1)

*學費與2023/24年度不變

高主教書院小學部。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜高主教書院小學部

地區︰灣仔區
宗教︰天主教
直屬中學︰高主教書院
學費︰$57,500

*學費由2023/24年度$55,000加至2024/25年度$$57,500

私立小學學費｜香港真光中學附屬小學暨幼稚園

地區︰灣仔區
宗教︰基督教
聯繫中學︰香港真光中學
學費︰$60,000

*學費與2023/24年度不變

私立小學學費｜蘇浙小學校

地區︰東區
學費︰$50,500 

*學費與2023/24年度不變

星二代學府︱陳浩民再晒P圖全家福　4子女St.Cat畢業升一條龍學校年學費近10萬

九龍區

私立小學學費｜拔萃女小學

地區︰油尖旺區
宗教︰基督教
一條龍中學︰拔萃女書院
學費︰$79,000

*學費由2023/24年度$75,000加至2024/25年度$79,000

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香港培正小學。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜香港培正小學

地區︰九龍城區
宗教︰基督教
直屬中學︰香港培正中學
學費︰$64,470

*學費由2023/24年度$61,400加至2024/25年度$64,470

民生書院。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜民生書院小學

地區︰九龍城區
宗教︰基督教
直屬中學︰民生書院
學費︰$61,800

*學費由2023/24年度$59,950加至2024/25年度$61,800

九龍塘宣道小學。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜九龍塘宣道小學

地區︰九龍城區
宗教︰基督教
學費︰$62,350 

*學費由2023/24年度$59,450加至2024/25年度$62,350

【校長專訪】推藝術教育培養小小音樂家　宣道小學校長︰每個孩子都可以栽培

啟思小學。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜啟思小學

地區︰九龍城區
宗教︰基督教
學費︰$140,360 （小一至三) $143,360（小四至六）

*學費由2023/24年度$133,980加至2024/25年度$140,360 （小一至三) $143,360（小四至六）

九龍塘學校（小學部）。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜九龍塘學校（小學部）

地區︰九龍城區
學費︰$67,000

*學費由2023/24年度$64,000加至2024/25年度$67,000

私立小學學費｜九龍真光中學（小學部）

地區︰九龍城區
宗教︰基督教
聯繫中學︰九龍真光中學
學費︰$63,740 

*學費由2023/24年度$61,290加至2024/25年度$63,740

香港培道小學。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜香港培道小學

地區︰九龍城區
宗教︰基督教
聯繫中學︰香港培道中學
學費︰$59,500

*學費由2023/24年度$55,100加至2024/25年度$59,500

聖三一堂小學。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜聖三一堂小學

地區︰九龍城區
宗教︰基督教
聯繫中學︰聖公會聖三一堂中學
學費︰$55,000

*學費與2023/24年度不變

聖若望英文書院（小學部）。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜聖若望英文書院（小學部）

地區︰九龍城區
宗教︰天主教
學費︰$75,000

*學費由2023/24年度$73,000加至2024/25年度$75,000

私立小學學費｜九龍禮賢學校

地區︰深水埗區
宗教︰基督教
學費︰$57,800

*學費由2023/24年度$54,900加至2024/25年度$57,800

啟基學校。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜啟基學校

地區︰深水埗區
宗教︰基督教
學費︰$69,800 

*學費由2023/24年度$$68,348加至2024/25年度$69,800 

崇真小學暨幼稚園。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜崇真小學暨幼稚園

地區︰深水埗區
宗教︰基督教
學費︰$64,260 英文小學部

*學費由2023/24年度$61,200加至2024/25年度$64,260

聖方濟各英文小學。

私立小學學費｜聖方濟各英文小學

地區︰深水埗區
宗教︰天主教
學費︰$54,900 

*學費由2023/24年度$52,800加至2024/25年度$54,900 

私立小學學費｜德雅小學

地區︰深水埗區
宗教︰天主教
學費︰$44,000 （小一至小三）$46,000（小四至小六）

*學費（小一至小三）與2023/24年度不變

私立小學學費｜德望小學暨幼稚園

地區︰黃大仙區
宗教︰天主教
學費︰$47,500(小一至三),小四至六$48,500

*學費由2023/24年度$43,400加至2024/25年度$47,500（小一至三）、小四至六$48,500

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德望小一面試2024｜德望小學遊戲式面試考驗合作性　校長透露最重視3大表現

私立小學學費｜國際基督教優質音樂中學暨小學

地區︰黃大仙區
宗教︰基督教
一條龍中學︰國際基督教優質音樂中學暨小學（中學部）
學費︰$60,000 

*學費與2023/24年度不變

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私立小學學費｜聖母小學

地區︰黃大仙區
宗教︰天主教
直屬中學︰聖母書院
學費︰$44,000

*學費由2023/24年度$42,000加至2024/25年度$44,000

私立小學學費｜地利亞英文小學暨幼稚園

地區︰深水埗區
學費︰$37,000

*學費由2023/24年度$37,000加至2024/25年度$35,500

聖若瑟英文小學。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜聖若瑟英文小學

地區︰觀塘區
宗教︰天主教
直屬中學︰聖若瑟英文中學
學費︰$53,200

*學費由2023/24年度$49,800加至2024/25年度$53,200

新界區

私立小學學費｜基督教香港信義會啟信學校

地區︰元朗區
宗教︰基督教
學費︰$73,000

*學費由2023/24年度$64,000加至2024/25年度$73,000

私立小學學費｜英藝英文小學

地區︰元朗區
學費︰$85,800

*學費與2023/24年度不變

私立小學學費｜激活英文小學

地區︰元朗區
宗教︰基督教
學費︰$116,600

*學費由2023/24年度$101,000加至2024/25年度$116,600

*學費為2024/25年度小一學費；一切以學校公布資料為準。

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