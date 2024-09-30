私立小學學費｜2024/2025全港32間私立小學學費一覽 21間加學費拔萃女小學增幅達5.3%
撰文： 陳麗薇
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【直私學校/傳統名校/私立學費/私立小學學費/拔萃女小學/女拔小】直資及私立學校中不乏傳統名校，家長在新學年都陸續開始安排小朋友的升小之路，除了了解各校的教學特色，學費也是重要考慮。TOPick根據學校網頁及最新出爐的《小學概覽2024》，羅列全港32間私立小學2024/25學年學費，以供家長參考，預算子女的教育費。
本港32間私立小學中，有21間在新學年學費都上調，當中加幅最多的是激活英文小學小學，由2023/24年度的$101,000加至$116,600元，加幅達15.4%；此外，拔萃女小學亦由$75,000元加至$79,000，加幅亦高達5.3%。有10間小學新學年沒有加價。
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2024/25年度私立小學學費如下：
港島區
私立小學學費｜嘉諾撒聖心學校私立部
|地區︰
|中西區
|宗教︰
|天主教
|直屬中學︰
|嘉諾撒聖心書院
|學費︰
|$51,120
*學費與2023/24年度不變
私立小學學費｜聖嘉勒小學
|地區︰
|中西區
|宗教︰
|天主教
|直屬中學︰
|聖嘉勒女書院
|學費︰
|$51,000
*學費與2023/24年度不變
私立小學學費｜救恩學校
|地區︰
|中西區
|宗教︰
|基督教
|聯繫中學︰
|匯基書院（東九龍）
|學費︰
|$67,200（待定）
*學費由2023/24年度$65,000加至2024/25年度$67,200（待定）
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私立小學學費｜聖類斯中學（小學部）
|地區︰
|中西區
|宗教︰
|天主教
|直屬中學︰
|聖類斯中學
|學費︰
|$48,800
*學費與2023/24年度不變
私立小學學費｜聖士提反書院附屬小學
|地區︰
|南區
|宗教︰
|基督教
|直屬中學︰
|聖士提反書院
|學費︰
|$92,500
*學費與2023/24年度不變
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私立小學學費｜聖保祿學校（小學部）
|地區︰
|灣仔區
|宗教︰
|天主教
|直屬中學︰
|聖保祿學校
|學費︰
|$55,000 (P.1)
*學費與2023/24年度不變
私立小學學費｜高主教書院小學部
|地區︰
|灣仔區
|宗教︰
|天主教
|直屬中學︰
|高主教書院
|學費︰
|$57,500
*學費由2023/24年度$55,000加至2024/25年度$$57,500
私立小學學費｜香港真光中學附屬小學暨幼稚園
|地區︰
|灣仔區
|宗教︰
|基督教
|聯繫中學︰
|香港真光中學
|學費︰
|$60,000
*學費與2023/24年度不變
私立小學學費｜蘇浙小學校
|地區︰
|東區
|學費︰
|$50,500
*學費與2023/24年度不變
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九龍區
私立小學學費｜拔萃女小學
|地區︰
|油尖旺區
|宗教︰
|基督教
|一條龍中學︰
|拔萃女書院
|學費︰
|$79,000
*學費由2023/24年度$75,000加至2024/25年度$79,000
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私立小學學費｜香港培正小學
|地區︰
|九龍城區
|宗教︰
|基督教
|直屬中學︰
|香港培正中學
|學費︰
|$64,470
*學費由2023/24年度$61,400加至2024/25年度$64,470
私立小學學費｜民生書院小學
|地區︰
|九龍城區
|宗教︰
|基督教
|直屬中學︰
|民生書院
|學費︰
|$61,800
*學費由2023/24年度$59,950加至2024/25年度$61,800
私立小學學費｜九龍塘宣道小學
|地區︰
|九龍城區
|宗教︰
|基督教
|學費︰
|$62,350
*學費由2023/24年度$59,450加至2024/25年度$62,350
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私立小學學費｜啟思小學
|地區︰
|九龍城區
|宗教︰
|基督教
|學費︰
|$140,360 （小一至三) $143,360（小四至六）
*學費由2023/24年度$133,980加至2024/25年度$140,360 （小一至三) $143,360（小四至六）
私立小學學費｜九龍塘學校（小學部）
|地區︰
|九龍城區
|學費︰
|$67,000
*學費由2023/24年度$64,000加至2024/25年度$67,000
私立小學學費｜九龍真光中學（小學部）
|地區︰
|九龍城區
|宗教︰
|基督教
|聯繫中學︰
|九龍真光中學
|學費︰
|$63,740
*學費由2023/24年度$61,290加至2024/25年度$63,740
私立小學學費｜香港培道小學
|地區︰
|九龍城區
|宗教︰
|基督教
|聯繫中學︰
|香港培道中學
|學費︰
|$59,500
*學費由2023/24年度$55,100加至2024/25年度$59,500
私立小學學費｜聖三一堂小學
|地區︰
|九龍城區
|宗教︰
|基督教
|聯繫中學︰
|聖公會聖三一堂中學
|學費︰
|$55,000
*學費與2023/24年度不變
私立小學學費｜聖若望英文書院（小學部）
|地區︰
|九龍城區
|宗教︰
|天主教
|學費︰
|$75,000
*學費由2023/24年度$73,000加至2024/25年度$75,000
私立小學學費｜九龍禮賢學校
|地區︰
|深水埗區
|宗教︰
|基督教
|學費︰
|$57,800
*學費由2023/24年度$54,900加至2024/25年度$57,800
私立小學學費｜啟基學校
|地區︰
|深水埗區
|宗教︰
|基督教
|學費︰
|$69,800
*學費由2023/24年度$$68,348加至2024/25年度$69,800
私立小學學費｜崇真小學暨幼稚園
|地區︰
|深水埗區
|宗教︰
|基督教
|學費︰
|$64,260 英文小學部
*學費由2023/24年度$61,200加至2024/25年度$64,260
私立小學學費｜聖方濟各英文小學
|地區︰
|深水埗區
|宗教︰
|天主教
|學費︰
|$54,900
*學費由2023/24年度$52,800加至2024/25年度$54,900
私立小學學費｜德雅小學
|地區︰
|深水埗區
|宗教︰
|天主教
|學費︰
|$44,000 （小一至小三）$46,000（小四至小六）
*學費（小一至小三）與2023/24年度不變
私立小學學費｜德望小學暨幼稚園
|地區︰
|黃大仙區
|宗教︰
|天主教
|學費︰
|$47,500(小一至三),小四至六$48,500
*學費由2023/24年度$43,400加至2024/25年度$47,500（小一至三）、小四至六$48,500
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德望小一面試2024｜德望小學遊戲式面試考驗合作性 校長透露最重視3大表現
私立小學學費｜國際基督教優質音樂中學暨小學
|地區︰
|黃大仙區
|宗教︰
|基督教
|一條龍中學︰
|國際基督教優質音樂中學暨小學（中學部）
|學費︰
|$60,000
*學費與2023/24年度不變
私立小學學費｜聖母小學
|地區︰
|黃大仙區
|宗教︰
|天主教
|直屬中學︰
|聖母書院
|學費︰
|$44,000
*學費由2023/24年度$42,000加至2024/25年度$44,000
私立小學學費｜地利亞英文小學暨幼稚園
|地區︰
|深水埗區
|學費︰
|$37,000
*學費由2023/24年度$37,000加至2024/25年度$35,500
私立小學學費｜聖若瑟英文小學
|地區︰
|觀塘區
|宗教︰
|天主教
|直屬中學︰
|聖若瑟英文中學
|學費︰
|$53,200
*學費由2023/24年度$49,800加至2024/25年度$53,200
新界區
私立小學學費｜基督教香港信義會啟信學校
|地區︰
|元朗區
|宗教︰
|基督教
|學費︰
|$73,000
*學費由2023/24年度$64,000加至2024/25年度$73,000
私立小學學費｜英藝英文小學
|地區︰
|元朗區
|學費︰
|$85,800
*學費與2023/24年度不變
私立小學學費｜激活英文小學
|地區︰
|元朗區
|宗教︰
|基督教
|學費︰
|$116,600
*學費由2023/24年度$101,000加至2024/25年度$116,600
*學費為2024/25年度小一學費；一切以學校公布資料為準。
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