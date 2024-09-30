私立小學學費｜2024/2025全港32間私立小學學費一覽　21間加學費拔萃女小學增幅達5.3%

▲ 2024/25學年全港33間私立小學學費一覽。

【直私學校/傳統名校/私立學費/私立小學學費/拔萃女小學/女拔小】直資及私立學校中不乏傳統名校，家長在新學年都陸續開始安排小朋友的升小之路，除了了解各校的教學特色，學費也是重要考慮。TOPick根據學校網頁及最新出爐的《小學概覽2024》，羅列全港32間私立小學2024/25學年學費，以供家長參考，預算子女的教育費。

本港32間私立小學中，有21間在新學年學費都上調，當中加幅最多的是激活英文小學小學，由2023/24年度的$101,000加至$116,600元，加幅達15.4%；此外，拔萃女小學亦由$75,000元加至$79,000，加幅亦高達5.3%。有10間小學新學年沒有加價。

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2024/25年度私立小學學費如下：

港島區

私立小學學費｜嘉諾撒聖心學校私立部

地區︰ 中西區 宗教︰ 天主教 直屬中學︰ 嘉諾撒聖心書院 學費︰ $51,120

*學費與2023/24年度不變

私立小學學費｜聖嘉勒小學

▲ 聖嘉勒小學。（香港經濟日報資料圖片）

地區︰ 中西區 宗教︰ 天主教 直屬中學︰ 聖嘉勒女書院 學費︰ $51,000

*學費與2023/24年度不變

私立小學學費｜救恩學校

地區︰ 中西區 宗教︰ 基督教 聯繫中學︰ 匯基書院（東九龍） 學費︰ $67,200（待定）

*學費由2023/24年度$65,000加至2024/25年度$67,200（待定）

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▲ 聖類斯中學（小學部）。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜聖類斯中學（小學部）

地區︰ 中西區 宗教︰ 天主教 直屬中學︰ 聖類斯中學 學費︰ $48,800

*學費與2023/24年度不變

私立小學學費｜聖士提反書院附屬小學

地區︰ 南區 宗教︰ 基督教 直屬中學︰ 聖士提反書院 學費︰ $92,500

*學費與2023/24年度不變

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私立小學學費｜聖保祿學校（小學部）

地區︰ 灣仔區 宗教︰ 天主教 直屬中學︰ 聖保祿學校 學費︰ $55,000 (P.1)

*學費與2023/24年度不變

▲ 高主教書院小學部。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜高主教書院小學部

地區︰ 灣仔區 宗教︰ 天主教 直屬中學︰ 高主教書院 學費︰ $57,500

*學費由2023/24年度$55,000加至2024/25年度$$57,500

私立小學學費｜香港真光中學附屬小學暨幼稚園

地區︰ 灣仔區 宗教︰ 基督教 聯繫中學︰ 香港真光中學 學費︰ $60,000

*學費與2023/24年度不變

私立小學學費｜蘇浙小學校

地區︰ 東區 學費︰ $50,500

*學費與2023/24年度不變

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九龍區

私立小學學費｜拔萃女小學

地區︰ 油尖旺區 宗教︰ 基督教 一條龍中學︰ 拔萃女書院 學費︰ $79,000

*學費由2023/24年度$75,000加至2024/25年度$79,000

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▲ 香港培正小學。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜香港培正小學

地區︰ 九龍城區 宗教︰ 基督教 直屬中學︰ 香港培正中學 學費︰ $64,470

*學費由2023/24年度$61,400加至2024/25年度$64,470

▲ 民生書院。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜民生書院小學

地區︰ 九龍城區 宗教︰ 基督教 直屬中學︰ 民生書院 學費︰ $61,800

*學費由2023/24年度$59,950加至2024/25年度$61,800

▲ 九龍塘宣道小學。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜九龍塘宣道小學

地區︰ 九龍城區 宗教︰ 基督教 學費︰ $62,350

*學費由2023/24年度$59,450加至2024/25年度$62,350

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▲ 啟思小學。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜啟思小學

地區︰ 九龍城區 宗教︰ 基督教 學費︰ $140,360 （小一至三) $143,360（小四至六）

*學費由2023/24年度$133,980加至2024/25年度$140,360 （小一至三) $143,360（小四至六）

▲ 九龍塘學校（小學部）。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜九龍塘學校（小學部）

地區︰ 九龍城區 學費︰ $67,000

*學費由2023/24年度$64,000加至2024/25年度$67,000

私立小學學費｜九龍真光中學（小學部）

地區︰ 九龍城區 宗教︰ 基督教 聯繫中學︰ 九龍真光中學 學費︰ $63,740

*學費由2023/24年度$61,290加至2024/25年度$63,740

▲ 香港培道小學。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜香港培道小學

地區︰ 九龍城區 宗教︰ 基督教 聯繫中學︰ 香港培道中學 學費︰ $59,500

*學費由2023/24年度$55,100加至2024/25年度$59,500

▲ 聖三一堂小學。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜聖三一堂小學

地區︰ 九龍城區 宗教︰ 基督教 聯繫中學︰ 聖公會聖三一堂中學 學費︰ $55,000

*學費與2023/24年度不變

▲ 聖若望英文書院（小學部）。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜聖若望英文書院（小學部）

地區︰ 九龍城區 宗教︰ 天主教 學費︰ $75,000

*學費由2023/24年度$73,000加至2024/25年度$75,000

私立小學學費｜九龍禮賢學校

地區︰ 深水埗區 宗教︰ 基督教 學費︰ $57,800

*學費由2023/24年度$54,900加至2024/25年度$57,800

▲ 啟基學校。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜啟基學校

地區︰ 深水埗區 宗教︰ 基督教 學費︰ $69,800

*學費由2023/24年度$$68,348加至2024/25年度$69,800

▲ 崇真小學暨幼稚園。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜崇真小學暨幼稚園

地區︰ 深水埗區 宗教︰ 基督教 學費︰ $64,260 英文小學部

*學費由2023/24年度$61,200加至2024/25年度$64,260

▲ 聖方濟各英文小學。

私立小學學費｜聖方濟各英文小學

地區︰ 深水埗區 宗教︰ 天主教 學費︰ $54,900

*學費由2023/24年度$52,800加至2024/25年度$54,900

私立小學學費｜德雅小學

地區︰ 深水埗區 宗教︰ 天主教 學費︰ $44,000 （小一至小三）$46,000（小四至小六）

*學費（小一至小三）與2023/24年度不變

私立小學學費｜德望小學暨幼稚園

地區︰ 黃大仙區 宗教︰ 天主教 學費︰ $47,500(小一至三),小四至六$48,500

*學費由2023/24年度$43,400加至2024/25年度$47,500（小一至三）、小四至六$48,500

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私立小學學費｜國際基督教優質音樂中學暨小學

地區︰ 黃大仙區 宗教︰ 基督教 一條龍中學︰ 國際基督教優質音樂中學暨小學（中學部） 學費︰ $60,000

*學費與2023/24年度不變

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私立小學學費｜聖母小學

地區︰ 黃大仙區 宗教︰ 天主教 直屬中學︰ 聖母書院 學費︰ $44,000

*學費由2023/24年度$42,000加至2024/25年度$44,000

私立小學學費｜地利亞英文小學暨幼稚園

地區︰ 深水埗區 學費︰ $37,000

*學費由2023/24年度$37,000加至2024/25年度$35,500

▲ 聖若瑟英文小學。（香港經濟日報資料圖片）

私立小學學費｜聖若瑟英文小學

地區︰ 觀塘區 宗教︰ 天主教 直屬中學︰ 聖若瑟英文中學 學費︰ $53,200

*學費由2023/24年度$49,800加至2024/25年度$53,200

新界區

私立小學學費｜基督教香港信義會啟信學校

地區︰ 元朗區 宗教︰ 基督教 學費︰ $73,000

*學費由2023/24年度$64,000加至2024/25年度$73,000

私立小學學費｜英藝英文小學

地區︰ 元朗區 學費︰ $85,800

*學費與2023/24年度不變

私立小學學費｜激活英文小學

地區︰ 元朗區 宗教︰ 基督教 學費︰ $116,600

*學費由2023/24年度$101,000加至2024/25年度$116,600

*學費為2024/25年度小一學費；一切以學校公布資料為準。

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