【食用安全】港女深圳超市$179買三文魚　被朋友恥笑是虹鱒求分真假【附分辨方法】

▲ 港女深圳超市$179買三文魚，被朋友恥笑是虹鱒求分真假。

内地曾掀起三文魚造假風波，究竟虹鱒魚與三文魚如何分辨？有港女近日在深圳一間超市購買三文魚，卻被朋友恥笑是虹鱒魚，於是在網上發文，向網民求助分辨真假。

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一名港女昨日（10日）在Facebook群組「深圳大陸吃喝玩樂交流」發文稱，日前在深圳一間超市花費人民幣166.84元（約港幣179元）購買一塊重量為598克的三文魚，但朋友則指出是虹鱒魚，還不停恥笑樓主。樓主於是上載照片，求網民分辨真假。

大公司有咁嘅必要咩？賣假三文？

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帖文發出後引起大量網民熱議，大部分網民都認為樓主買的是三文魚：「呢隻似三文唔似虹鱒」、「紅（虹）鱒色偏紅，而係肥肉無咁厚，好幼㗎」。亦有網民指出，近年内地都會將虹鱒魚當三文魚：「大陸已認證紅（虹）鱒魚是屬於三文魚，所以不存有欺騙，冇分大公司細公司的問題」、「內地紅（虹）鱒都當三文，小心」。

有網民則疑惑，樓主在内地購買三文魚的價錢與香港相比並不算便宜，「何必咁遠水路運落黎？」樓主表示她住在元朗，原本是陪媽媽北上整牙，因媽媽喜愛行超市，「我諗住二百幾蚊入會買個景點」，再加上該超市刺身的價格，比樓主平時在元朗買要便宜：「喺我角度，呢個價錢送多一磅，當賺返一半會費」。

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虹鱒魚vs三文魚

1. 三文魚偏橙 虹鱒偏紅

挪威海產局中國區總監Sigmund Bjørgo（畢思明）曾接受TOPick訪問時表示，虹鱒魚並非三文魚，雖然兩者均活躍於河流及海洋，但三文魚魚肉顏色偏橙，虹鱒則偏紅色。兩種魚的外觀亦不一樣，三文魚體型較幼身，呈銀色；虹鱒則較圓潤，呈偏紅色。就他個人而言，不會進食未經雪藏的野生三文魚刺身。

2. 虹鱒薄身紋路較幼細

從事海鮮批發及零售的「漁花海鮮批發」負責人阿花則表示，虹鱒體型較小，一條約重4至5公斤，肉色偏紅，口感較實、味道亦較淡，且脂肪紋路幼細；不同於至少重10多公斤的三文魚，三文魚呈橙色肉身，肉身較滑，脂肪含量較多。

3. 三文魚口感較肥膩

Sigmund Bjørgo指，三文魚因脂肪量較高，感覺較肥膩、多油；虹鱒則口感較滑、少油。

4. 虹鱒價錢平一半

阿花指，虹鱒售價比三文魚平一半，挪威三文魚約110元至130元一磅。她坦言，不知有沒有業內人士以虹鱒代替三文魚出售，但建議消費者勿貪平，買三文魚刺身食用。

本港早年曾傳出有食肆疑以淡水虹鱒魚製作三文魚刺身餐盒，香港海鮮聯合總會主席李彩華指出，本港三文魚大部分都從外國進口，內地以鹹淡水養殖的虹鱒「三文魚」極少，估計佔進口量不足一成，相信內地養殖虹鱒屬內銷居多；加上本港進口三文魚均有產地證明，料坊間以養殖虹鱒扮三文魚機會不大，惟不排除有平價壽司店會魚目混珠出售，建議市民到信譽良好的食肆進食。

根據《食物業規例》附表一（第132X章），任何人均不得出售中國菜式魚生，違者最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。至於何為中國菜式魚生，食安中心未有進一步解釋，僅指過去3年未有就禁售中國菜式魚生提出檢控。

美國疾控中心（CDC）去年曾發表報告，表示阿拉斯加的野生工文魚體內被驗出日本絛蟲，不只亞州魚類，任何從美國太平洋沿岸捕獲的三文魚，都有感染日本絛蟲的風險。

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責任編輯：羅嘉欣